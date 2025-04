Durante su intervención, Haley también detalló que conoció al cofundador de Miramax, a quien definió como " uno de los productores más importantes de la época ", "en la fiesta posterior al estreno de 'The Aviator' en Reino Unido en 2004".

La defensa escuchó atentamente las declaraciones con una transcripción de lo que Haley dijo durante el primer juicio, según informó The New York Times, para tratar de usar en su contra cualquier diferencia en el relato.

"¿Sabes cuando alguien te mira pero no te está haciendo caso realmente? Parecía conmocionada (...) Yo le dije que eso parecía una violación y que debía llamar a un abogado", detalló Entin sobre Haley, que trabajó con él en el reality 'Project Runway '.

Haley testificó en el juicio de 2020 que Weinstein la empujó sobre una cama en su apartamento de Manhattan en junio de 2006 y le practicó sexo oral forzado sin que sus patadas y súplicas de "No, por favor, no hagas esto, no quiero" tuvieran efecto.