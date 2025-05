El Kremlin ha rechazado entregar por anticipado el memorando de entendimiento tal y como habían solicitado las autoridades ucranianas

Un ataque con 250 drones rusos sobre Kiev deja 15 heridos un día después del mayor canje de prisioneros

El Kremlin ha rechazado este jueves entregar por anticipado el memorando de entendimiento tal y como habían solicitado las autoridades ucranianas, a las que han citado el 2 de junio en Estambul para seguir llevando a cabo unas negociaciones que han de desarrollarse a puerta cerrada.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha dicho que no son "constructivas" este tipo de demandas y ha subrayado que no hay intención alguna de adelantar las condiciones para un alto el fuego que la parte rusa tiene previsto presentar durante el próximo encuentro en la ciudad turca.

"No discutiremos públicamente el contenido de estos proyectos (...) porque todas las negociaciones deben llevarse a cabo a puerta cerrada", ha valorado el portavoz, según recoge la agencia de noticias TASS. Por otro lado, Peskov ha informado de que todavía no han recibido una reacción de la parte ucraniana a la propuesta de celebrar la siguiente reunión en Estambul. "Hasta el momento, por lo que sé, no se ha recibido ninguna respuesta", ha dicho.

Zelenski duda de la existencia de una hoja de ruta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto en duda la existencia de esta hoja de ruta y ha considerado que se trata de "otro engaño ruso", ya que ni los mediadores han tenido acceso a él. "Las palabras de Moscú no valen", ha dicho en su vespertino discurso diario.

"El llamado memorando que prometieron y que supuestamente habían estado preparando durante más de una semana aún no lo ha visto nadie (...) No se lo han enviado a nuestros socios, ni siquiera a Turquía, que albergó la primera reunión (...) ni a Estados Unidos, que se lo prometieron en primer lugar", ha afirmado. Zelenski ha asegurado que esta es una razón más para que los países occidentales aumenten las sanciones. "Rusia está prolongando la guerra y haciendo todo lo posible para engañar a quienes intentan persuadirla con palabras", ha protestado.

Antes, el ministro de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, reclamó a Moscú que diera a conocer esta hoja de ruta como gesto de buena voluntad. "Deben entregar el documento de inmediato (...) y dejar estos juegos, que solo demuestran que probablemente quieran una próxima reunión vacía", señaló la cartera en una nota.