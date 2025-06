Informativos Telecinco visita una iglesia de Los Ángeles a la que acuden migrantes que tratan de evitar ser deportados en Estados Unidos

El Tribunal Supremo autorizó recientemente a Trump a retirar la protección de más de medio millón de inmigrantes

Desde que Donald Trump llegó al poder aplicó mano dura en las políticas migratorias. Prometió la deportación masiva de extranjeros indocumentados y muchos viven ahora de forma semiclandestina. En las iglesias, muchos párrocos les están dando cobertura. Informativos Telecinco ha estado en uno de esos templos.

La Iglesia de San Mateo ('The Parish of St. Matthew'), una Iglesia episcopal en Los Ángeles, en California, se ha convertido en un refugio único, un lugar libre de deportaciones. Su cura, el padre Vidal, es de los pocos en quien confían y, gracias a él, una mujer salvadoreña de 37 años ha accedido a hablar con un equipo de este medio, como informa Sara Canals.

Una mujer salvadoreña: "Llegué hace 25 años como viene todo el mundo, por el desierto"

"Vengo de El Salvador y soy indocumentada. Llegué (a EEUU) hace 25 años. Por la frontera, caminando como viene todo mundo, por el desierto", explica la mujer, que teme que la detengan en plena calle y la separen de su hijo de 13 años. Sale de casa para lo justo y necesario.

"Mi hijo me dice 'mami, ¿por qué no me llevas al parque, por qué no me llevas a la tienda, por qué no me llevas a un restaurante?' Son noches sin dormir. Y hay días en los que no dan ni ganas de comer", agrega la mujer. A otros les vence el miedo y se han ido del país antes de que les detengan.

El padre Vidal presencia situaciones realmente duras en la Iglesia de San Mateo

El sacerdote de la Iglesia de San Mateo presencia situaciones muy duras: "Cada domingo, yo veo personas que no van a estar en la iglesia o personas que me dicen 'padre, hoy es mi último día'". Ante la situación de deportaciones, la citada iglesia, así como otras, han dejado de anunciar sus eventos en redes sociales.

Y cuando retransmiten su misa, por ejemplo, por YouTube, ya no enfocan al público para evitar que los servicios migratorios identifiquen a sus feligreses. Son medidas necesarias para ellos.

La Iglesia de San Mateo ha creado un sistema de tutela de menores y controla el acceso a las misas

El padre Vidal afirma que "ya se le ha dicho a algunas personas que no pueden entrar cuando no la conocen". En la iglesia han creado además un sistema de tutela de menores para que los niños no se queden solos si expulsan a sus padres.

"Hay familias que han dicho, 'padre, mis hijos se van a quedar con usted. Y también le voy a dejar mi casa bajo su nombre, mi carro y mi cuenta bancaria'. Y yo digo, dios mío, es una responsabilidad tan grande...", explica el sacerdote. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa blanca, dos voluntarios controlan el acceso a las misas, algo a lo que no habían recurrido nunca.