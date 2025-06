Viswash Kumar Ramesh, que milagrosamente fue el único que sobrevivió al accidente aéreo, ha participado en el rito funerario de su hermano

El desesperado audio del piloto del avión de Air India antes de estrellarse con 242 personas a bordo

Una semana después del fatal accidente aéreo del Boeing 787 Dreamliner del vuelo AI171 de Air India, se siguen reproduciendo las imágenes de desolación y duelo por la pérdida de 241 vidas. Milagrosamente, entre todos los pasajeros a bordo sobrevivió una única persona: Viswash Kumar Ramesh, ciudadano británico de 40 años, a quien ahora se le ha visto llevando el féretro de uno de sus hermanos en su funeral. Ambos viajaban juntos, pero él no sobrevivió.

Asistiendo al rito fúnebre de cremación de su hermano, y todavía con el shock de haber sido el único superviviente de la tragedia, con muestras visibles de las heridas sufridas a través de los vendajes que mantiene alrededor de su ojo izquierdo, Ramesh se sumó al traslado a hombros del ataúd tras confirmarse la identidad del cadáver mediante pruebas de ADN y tras recibir la familia sus restos mortales.

Ambos hermanos, tras pasar varios días con su familia en la ciudad de Diu, en India, se encontraban de regreso a Reino Unido en ese fatal vuelo que, el pasado 12 de junio, partía desde Ahmedabad, en el citado país, rumbo a Londres. Ahora, todos sus allegados permanecen devastados por la tragedia.

El accidente aéreo del vuelo Al171 y el milagro Viswash Kumar Ramesh

El accidente aéreo del vuelo Al 171 de Air India tuvo lugar el pasado jueves 12 de junio apenas instantes después de iniciarse la maniobra de despegue.

“A los 30 segundos de despegar se oyó un ruido muy fuerte y después el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido", contó Viswash Kumar Ramesh, milagrosamente el único, entre los 242 pasajeros del avión, que sobrevivió al suceso.

“Cuando desperté, había cuerpos por todas partes. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había restos del avión a mi alrededor. Alguien me sujetó, me subió a una ambulancia y me llevaron al hospital”, ha relatado, recordando el desastre.

El Boeing 787 Dreamliner se estrelló además contra un edificio de una facultad de medicina, lo que elevó el balance de fallecidos, alcanzando a más personas aún.

Viswash Kumar Ramesh sobrevivió a todo ello desde su asiento: el 11A, situado justo al lado de la puerta de emergencia y un número que, casualmente, ya salvó la vida a otro superviviente de un accidente aéreo, en 1998, tras el siniestro de un Airbus A310-300 de Thai Airways.

Su hermano, sin embargo, viajaba en otra fila del avión.

“Estamos completamente devastados y en estado de shock en este momento. Uno de mis hermanos sobrevivió, pero el otro no lo logró, ha manifestado en declaraciones recogidas por Independent, Nayan Kumar Ramesh, otro de los hermanos del superviviente, conmocionado por todo lo ocurrido.

“Hacíamos todo juntos, íbamos a todas partes juntos. No hay palabras que puedan describirlo como ser humano”, ha señalado, recordando a su hermano fallecido.

