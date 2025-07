Armado con un rifle militar AR-15, se adentró en un rascacielos en el corazón de Manhattan y asesinó a cuatro personas antes de suicidarse

El autor del tiroteo de Manhattan, joven promesa de la NFL: "El fútbol me provocó ETC y me llevó a beber anticongelante"

Shane Devon Tamura, de 27 años y exjugador de la NFL, ha sido identificado como el autor del tiroteo que activó ayer, martes 29 de julio, todas las alarmas en Nueva York. Adentrándose en un rascacielos en el corazón de Manhattan, comenzó a abrir fuego indiscriminadamente, matando a cuatro personas de las que ahora, con la investigación en curso, se han conocido más detalles.

El tirador, que trabajaba en el departamento de vigilancia del famoso hotel y casino ‘Caesars Palace’ en Las Vegas, sembró el pánico tras avanzar por Park Avenue, –una de las calles más concurridas de Nueva York–, hasta adentrarse en el edificio donde sembró su masacre portando un rifle militar AR-15.

Tan pronto como entró en el lugar, Tamura, empezó a abrir fuego, disparando a quien se encontraba.

Las víctimas del tiroteo de Nueva York

Con los primeros disparos, el pánico se adueñó de la zona, –cerca del Rockefeller Center y la catedral San Patricio–, mientras multitud de patrullas de policía se desplazaron hasta el lugar, con algunos helicópteros sobrevolando también el área en busca el tirador tras recibir los primeros avisos.

En el interior del edificio, Shane Devon Tamura acabó con la vida de Didarul Islam, un agente de la Policía de 36 años, oriundo de Bangladesh, con dos hijos pequeños y una esposa que estaba embarazada del tercero, según ha señalado su comisionada, Jessica Tisch, que ha señalado que llevaba tres años en le Departamento de Policía de la ciudad.

También el oficial de seguridad del edificio, Aland Etienne, de 46 años, murió por las heridas de bala tras los disparos de Tamura, que se cobró otras dos víctimas más antes de quitarse la vida.

Wesley LePatner es una de las dos mujeres a las que también mató. Identificada como una ejecutiva inmobiliaria de Blackstone, la propia empresa confirmó su muerte en un comunicado, en el que además señalaba que LePatner se unió a la empresa global de gestión de activos alternativos, considerada la más grande del mundo en este campo, en 2014.

Además, esta última pertenecía a varias juntas directivas, entre ellas la del Met y la Federación UJA de Nueva York, que asegura ser la mayor organización filántropa del mundo con sede en la Gran Manzana, y que recauda y asigna fondos para apoyar una amplia gama de servicios sociales, organizaciones de atención médica e instituciones judías en Nueva York, Israel y otros 70 países.

Por último, la cuarta víctima es una joven de 27 años, trabajadora de la empresa Rudin Management, al parecer la gestora del edificio.

El autor del tiroteo de Nueva York dejó una nota y cargaba contra la NFL

El ataque del autor del tiroteo en ese rascacielos no fue escogido al azar. Al parecer, actuó allí porque el edificio alberga oficinas de varias empresa como Blackstone y también de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que, al parecer era su objetivo.

Así se sabe después de que, en una nota encontrada en la escena del crimen, tras suicidarse con un disparo en el pecho, plasmase su enfado con la NFL, a la que culpaba de su enfermedad neurodegenerativa progresiva por los impactos sufridos en la cabeza durante su carrera deportiva.

"El fútbol americano me provocó ETC (encefalopatía traumática crónica) y me hizo beber litros de anticongelante. No puedes ir contra la NFL, te aplastarán”, escribió, como reveló CNN.

Además, en esa nota mencionaba el caso de Terry Long, un exjugador que padecía la misma enfermedad y se suicidó en 2005, solicitando que estudiaran su cerebro.