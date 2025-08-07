"Había muchos cuerpos flotando en el río porque todo el mundo quería agua antes de morir", cuenta Terry

Ochenta años de la bomba atómica de Hiroshima, Japón: los 'hibakushas' rescatan la memoria de las víctimas

SídneyTerry Teramoto es una de las supervivientes de Hiroshima y no necesita hurgar en la memoria para encontrar sus recuerdos de aquel horrible momento. Describe cuán desagradable era el olor de las decenas de miles de cuerpos que aún ardían. Tenía seis años y ya había perdido a su padre en la guerra cuando se convirtió en refugiada.

Su ciudad, Karatsu, era un objetivo enemigo y el gobierno les envió a Tokio en tren. Su primera parada era Hiroshima, pero las vías se habían derretido. Nadie sabía qué pasaba, solo nos dijeron que habían lanzado una bomba impresionante.

Tanto ella como su madre y sus hermanos pequeños se salvaron por unas horas. Terry cuenta el panorama que se encontraron tras llegar a pie hasta Hiroshima, sin agua ni comida. Había muchos cuerpos flotando en el río porque todo el mundo quería agua antes de morir.

Terry ha padecido cinco tipos de cáncer distintos por la radiación

Alrededor de 5.000 supervivientes de Hiroshima, los llamados 'hibakushas', emigraron a otros países. Terry lo hizo a Australia y, como otros muchos, comenzó a sentir las secuelas de la radiación lejos de Japón. Desde que se mudó a Sídney en los años 80, ha padecido cinco tipos de cáncer distintos, relacionados, según varios médicos, con la radiación.

El último, de garganta, en febrero de este año. Una tarjeta demuestra que Terry estuvo en Hiroshima el 7 y el 8 de agosto de 1945, es decir, tanto ella como su familia estuvieron 48 horas expuestos a la radiación. Su hermana de un año y medio falleció pocos meses después del desastre.

Cuenta que hasta los 60 años de edad nunca habló con nadie sobre Hiroshima. Ahora desea que su voz sirva para que esto no vuelva a pasar nunca más.