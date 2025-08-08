Los avances en la tecnología de secuenciación han permitido identificar estos restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN

Han podido ser identificados los restos de 1.653 personas sacados de los escombros de los 2.753 que murieron en el ataque terrorista a las

Los forenses de Nueva York no olvidan los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y han seguido trabajando en la identificación de las víctimas. Con el avance de la tecnología de ADN han logrado identificar los restos de otras tes personas que murieron el 11 de septiembre de 2001.

Las últimas víctimas identificadas han sido Ryan Fitzgerald, de Nueva York, Barbara Keating, de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se ha hecho público por petición de su familia.

Los avances en la tecnología de secuenciación del ADN han permitido nuevas identificaciones

Los avances en la tecnología de secuenciación han permitido identificar estos restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.

"El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones, damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día", según ha informado el alcalde Eric Adams que hizo el anuncio junto al forense de la ciudad, Jason Graham, de acuerdo con el canal 2 de la cadena CBS.

En total ya han podido ser identificados los restos de 1.653 personas sacados de los escombros a que se redujeron las torres en el complejo del World Trade Center, de las 2.753 que murieron en el ataque y 1.100 permanecen aún sin ser identificadas.

"Casi 25 años después del desastre en el World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos sigue tan fuerte como siempre", afirmó por su parte Graham.