La Casa Blanca ha informado que la reunión podría tener lugar las próximas semanas, aunque no se ha decidido el lugar del encuentro

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, han acordado reunirse cara a cara "en los próximos días" para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. El ultimátum de la Casa Blanca a Moscú para poner fin a la guerra provocó un aumento de la tensión entre ambos mandatarios con amenaza de guerra nuclear incluida.

Ambas partes han asegurado que la iniciativa de la reunión ha sido impulsada por el otro. Así la Casa Blanca informaba este miércoles que “los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelensky. El presidente Trump quiere que esta brutal guerra termine”, aseguró la secretaria de prensa, Blanca Karoline Leavitt en un comunicado.

Rusia, por su parte, aseguraba que el interés había partido de Estados Unidos. "A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel", ha confirmado el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov, en declaraciones a la prensa.

En este sentido, ha afirmado que "los preparativos" para llevar a cabo la reunión están "en marcha". "El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Zelenski asegura que la "presión sobre Rusia está dando resultados"

El anuncio se produce después de que el presidente ruso se reuniera en la víspera con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, un encuentro en el que hablaron sobre "la crisis ucraniana" y que el Kremlin describió como "útil y constructivo".

En los últimos días, Trump ha querido presionar al Kremlin con un plazo que supuestamente termina este viernes y que establece que Rusia ha de alcanzar un acuerdo de paz en el marco de la invasión de Ucrania.

Zelenski, quien habló con Trump tras la reunión entre Witkoff y Putin, ha asegurado que “parece que Rusia ahora se inclina más hacia un alto el fuego”. “La presión sobre Rusia está dando resultados, pero lo principal es que no nos engañen en los detalles. Ni a nosotros ni a Estados Unidos”, dijo el líder ucraniano durante su discurso nocturno por vídeo a la nación.