Un niño de cuatro años muere tras sufrir un golpe de calor dentro de un coche en Cerdeña, Italia

El menor tuvo que ser trasladado en helicóptero a Roma donde falleció debido a un daño cerebral irreversible

Un niño de cuatro años perdió la vida este lunes en el hospital Gemelli de Roma, tras haber sido víctima de un golpe de calor mientras permanecía dentro de un coche estacionado al sol en Olmedo, al noroeste de Cerdeña, donde estaba de vacaciones con sus padres.

Los padres llamaron a los servicios de emergencia al encontrar al menor y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santissima Annunziata de Sassari, en Cerdeña, donde tuvo que ser reanimado.

Dada la gravedad de su estado, fue trasladado en helicóptero a Roma para recibir atención especializada. A pesar de los esfuerzos médicos, el pequeño falleció debido a un daño cerebral irreversible.

Las primeras investigaciones sugieren que el niño se escapó del control de sus padres, quienes estaban descansando durante las vacaciones, y entró solo al coche expuesto a las altas temperaturas del sol.