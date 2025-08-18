El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira ha conseguido más de un 33 por ciento de los votos

Se disputará la ronda final de los comicios con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aspirante por Alianza Libre

El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira ha dado la sorpresa al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia el domingo con más de un 33 por ciento de los votos, según los datos preliminares con casi la totalidad de actas escrutadas.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha obtenido más del 32 por ciento de apoyos --más de 1,6 millones-- y se disputará la ronda final de los comicios con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aspirante por Alianza Libre, que le sigue con casi un 27 por ciento de los votos --cerca de 1,4 millones de papeletas--.

En tercer lugar ha quedado rozando el 20 por ciento y superando el millón de apoyos el empresario Samuel Doria, que concurría a estas elecciones con Alianza Unidad, y que ya ha anunciado que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta, prevista para el próximo 19 de octubre.

"A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar quien llegara primero si este no era del (Movimiento al Socialismo) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra", ha señalado durante una comparecencia en la que ha asumido su derrota y se ha comprometido a respaldar "toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis".

Derrota estrepitosa del MAS

El cuadro se completa con Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; y Manfred Reyes Villa, de APB - Súmate; con un 8,22 y un casi un 7 por ciento, respectivamente, mientras que se confirma la estrepitosa derrota del MAS con apenas un 3 por ciento de los apoyos que ha recibido el exministro y candidato respaldado por el presidente Luis Arce, Eduardo del Castillo.

Por su parte, Johnny Fernández, por La Fuerza del Pueblo; y Pavel Aracena con la formación Libertad y Progreso-ADN, han cosechado ambos menos de un 1,6 por ciento de votos.

Participación de más de un 78,55 %

En cuanto a otros datos, la participación ha alcanzado el 78,55 por ciento, mientras que el voto nulo, por el que ha hecho campaña el expresidente Evo Morales, ha superado los 19 puntos porcentuales.

Más de 7,5 millones de ciudadanos estaban convocados este domingo a las urnas, en unos comicios que marcan un punto de inflexión político en un país dominado desde hace casi dos décadas por el MAS que en su día lanzó el expresidente Evo Morales y que ha quedado roto por las luchas fratricidas.