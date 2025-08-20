Las intensas nevadas y la nula visibilidad en el punto en que se encuentra provocan que su rescate sea de extrema complejidad y muy difícil de realizar

Un primer intento por salvarla resultó completamente fallido y acabó en otro incidente: el Ministerio de Defensa de Kirguistán se moviliza en su ayuda

Natalia Nagovitsyna, una montañera rusa de 47 años, permanece atrapada desde hace ya ocho días a 7.200 metros de altura en el Pico Pobeda en Kirguistán, –también conocido como Pico Jengish Chokusu o ‘Pico de la Victoria’–, tras romperse una pierna. La última vez que certificaron que seguía con vida fue este 19 de agosto, cuando un dron que sobrevoló la zona en la que se encontraba verificó que seguía sobreviviendo pese a la adversidad de las condiciones que enfrenta.

Fue el pasado 12 de agosto cuando Natalia sufrió el incidente, justo cuando iba a abordar el descenso. La montañera se rompió la pierna y quien le acompañaba pudo prestarle primeros auxilios antes de partir en busca de ayuda.

El rescate ‘imposible’ de Natalia Nagovitsyna

Al día siguiente, el 13 de agosto, dos montañeros extranjeros, un italiano y un alemán, se toparon con ella y trataron de ayudarla, pero no tenían medios para abordar su evacuación de forma segura, aunque lograron proveerla de una tienda de campaña, un saco de dormir, gas y comida. Según señala la agencia de noticias rusa ‘Interfax’, pasaron la noche allí, pero ante la situación tuvieron que iniciar el descenso en medio de la adversidad climática.

Un día después, el 15 de agosto, medios rusos apuntan que el montañero italiano murió por un probable edema cerebral tras un empeoramiento de su estado de salud, tras sufrir síntomas de congelación.

Con todo en su contra y ya en una lucha contra reloj por sacarla con vida en esa cima tan compleja y peligrosa, un helicóptero militar se aproximó a su zona para abordar por fin su rescate el pasado día 16. Sin embargo, esas mismas difíciles condiciones obligaron a que la aeronave realizase un aterrizaje forzoso muy brusco a 4.600 metros, –aún lejos de la montañera–, sufriendo un incidente en el que resultaron heridas tres personas, incluyendo el piloto.

Ante la situación, la tripulación tuvo que ser evacuada en otro helicóptero, certificándose así el primer fracaso en el intento de salvar a Natalia Nagovitsyna.

El Ministerio de Defensa de Kirguistán, al rescate de la montañera

Dadas las circunstancias y la complejidad de la operación, el Ministerio de Defensa de Kirguistán ha movilizado un nuevo dispositivo para su evacuación, según señala el medio Interfax citando información del portavoz del departamento, Almaz Sarbanov.

"Por ahora, las condiciones meteorológicas no permiten reanudar las labores de rescate. La fuerte nevada y la nula visibilidad imposibilitan el uso de aeronaves militares”, señalaba ayer al citado medio, confirmando, no obstante, que dos aeroplanos del Ministerio de Defensa “están listos para acudir al lugar del incidente”.

El pico Pobeda es el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Llamado también como Pico Victoria en honor a la victoria soviética en la ‘Gran Guerra Patria’, es una de las cinco cumbres (junto al Pico Lenin, el Korzhenevskaya, el Ismail Samini y el Khan Tegri) a coronar para obtener la llamada distinción de ‘Leopardo de las Nieves’.

Sumamente peligroso, se da la circunstancia de que quien fuese pareja de Natalia Nagovitsyna, Mikhail Nagovitsyn, murió por un derrame cerebral en uno de esos picos, el Khan Tengri, también en Kirguistán, donde ella también le acompañó.