Rusia y Zelenski anuncian un nuevo intercambio de un total de 292 prisioneros de guerra en el Día de la Independencia de Ucrania

La UE y varios líderes mundiales felicitan a Ucrania en el Día de la Independencia con mensajes de apoyo en su guerra contra Rusia

Este 24 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Ucrania, 34 años desde la disolución de la URSS, y en medio de una guerra con Rusia que cumple ya tres años y seis meses de conflicto, como informa Lara Escudero.

El presidente Zelenski ha revindicado los golpes que están devolviendo al invasor, justo horas después de un ataque con drones, neutralizados, contra la central nuclear de Kursk, en Rusia. Pero sobre todo, la celebración ha servido para recordar con un minuto de silencio a los caídos. Para honrar a los héroes de guerra y, si acaso, para constatar la empatía internacional.

Las felicitaciones a Ucrania por parte de los líderes políticos

Hasta Kiev ha viajado el primer ministro canadiense, Mark Carney, mientras que la Unión Europea y otros mandatarios mundiales, desde Carlos III de Inglaterra o el papa hasta el presidente chino, Xi Jinping, han felicitado a Ucrania con deseos de libertad y paz.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al pueblo ucraniano y a su presidente, Volodimir Zelenski, por su 34º aniversario de la independencia de la Unión Soviética, y ha garantizado el apoyo de España "el tiempo que sea necesario".

"España seguirá estando al lado de Ucrania, el tiempo que sea necesario, en defensa de su libertad y soberanía", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.

Más allá de buenas palabras, subyace la decepción y la incertidumbre después de que Putin echara por tierra esta semana las esperanzas de un cara a cara con Zelenski y un alto el fuego inmediato.

Rusia y Ucrania anuncian un nuevo intercambio de un total de 292 prisioneros de guerra

El Ministerio de Defensa de Rusia y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han informado este domingo de la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra a cambio de otros tantos militares rusos.

"El 24 de agosto 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. Los militares rusos "recibirán tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso". Los militares rusos están ya en territorio de Bielorrusia y reciben "la atención psicológica y médica necesaria".

Además, ocho "ciudadanos de rusos residentes en la región de Kursk" y que habían sido "ilegalmente detenidos por el régimen de Kiev", han regresado y volverán a sus casas. Estos ciudadanos rusos habrían sido apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia rusa de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás.