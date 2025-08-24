El Ejército de Rusia ha derribado un dron de ataque ucraniano y este ha impactado contra un transformador

Europa y Estados Unidos trabajan para darle a Ucrania garantías de seguridad frente a Rusia: reforzar el ejército ucraniano estará en sus prioridades

Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron de ataque ucraniano y que en la caída este impactara contra un transformador.

"El 24 de agosto, a las 00.26 horas (hora local), un vehículo aéreo de combate no tripulado (UAV) de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derribado por la defensa aérea cerca de la central nuclear de Kursk. Al caer, el vehículo detonó, dañando el transformador auxiliar", han indicado en un mensaje desde su canal de Telegram.

El incendio ha sido extinguido por los bomberos sin dejar víctimas ni heridos, sin embargo, varios puntos de la planta han quedado dañados. En concreto, la unidad tres se ha descargado al 50 por ciento, aunque, según las autoridades rusas, actualmente funciona con normalidad. La unidad cuatro se encuentra en "mantenimiento programado" y las unidades uno y dos operan, pero "sin generar energía".

Igualmente, han sostenido que los niveles de radiación de la zona y sus alrededores están en "valores naturales".

Incendio en Novatek

Asimismo, las autoridades de la región rusa de Leningrado han confirmado que también se está quemando la terminal del productor independiente ruso de gas natural Novatek por el impacto de los restos de una decena de aviones no tripulados de Ucrania, según ha confirmado el gobernador regional, Alexander Drozdenko .

"Los bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia trabajan para extinguir el incendio, que no ha dejado víctimas", ha indicado en su canal de Telegram.

Según el sitio web oficial de Novatek, el complejo Ust-Luga es una zona de trasbordo y fraccionamiento de condensado de gas ubicado en el puerto permanente de Ust-Luga, en el Mar Báltico. El complejo Ust-Luga transforma el condensado de gas estable en nafta ligera y pesada, combustible para aviones, componente de combustible para barcos (fuel oil) y gasóleo.

Cabe recordar también que, durante la tarde del sábado, los sistemas de defensa rusos han interceptado y destruido 57 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania sobre varias regiones del país.

Un muerto y nueve heridos en Ucrania

Por otro lado, en Ucrania, un civil ha fallecido y otros nueve han resultado heridos el sábado por la noche en la región de Dnipropetrovsk como consecuencia de ataques perpetrados por fuerzas rusas, que han ocasionado además daños materiales en varios edificios y vehículos, según han informado las autoridades locales.

De acuerdo con el gobernador de regional, Sergi Lisak, el Ejército ruso ha empleado bombas aéreas guiadas tipo KAB y drones para efectuar la agresión, que ha provocado varios incendios que ya han sido controlados.

Concretamente, los ataques han tenido lugar en el barrio de Sinelnikove, donde además al menos siete viviendas y un autobús se han visto afectados.

Por otro lado, la zona de Nikopol ha sido también blanco de ataques con drones tipo FPV (con vista en primera persona), así como de ataques de artillería, que han afectado una línea eléctrica y un gaseoducto, recoge el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

Estos ataques forman parte de la estrategia rusa de hostigar periódicamente la infraestructura civil en múltiples regiones de Ucrania, como parte de su ofensiva militar continua.

Asimismo, en los últimos días se han registrado diversos incidentes en Jersón, donde las tropas rusas han atacado y perseguido a la población civil, según el mismo medio.

Estos ataques se producen apenas un par de días después de que otra ofensiva rusa de la misma naturaleza --con misiles y drones -- dirigida a ciudades del oeste de Ucrania dejase al menos un fallecido y 26 heridos, además de ocasionar incendios en una importante planta de electrónica en Mukachevo y ocasionar daños en localidades próximas como Leópolis.