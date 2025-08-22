Trump evita comprometerse a asistir a la cumbre con Putin y Zelenski y afirma que preferiría que se reunieran entre ellos primero

Donald Trump insiste en que celebrará un "encuentro trilateral" con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski mientras Europa pide estar en la hipotética reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "preferiría" no asistir a una reunión con sus homólogos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, pese a que estos últimos días había hecho campaña por una cumbre a tres bandas a nivel de líderes.

"Vamos a ver si Putin y Zelenski colaboran", ha dicho Trump, que en declaraciones a los medios ha apuntado que ambos "no se llevan demasiado bien, por razones obvias". "Es como el aceite y el vinagre", ha esgrimido en un supuesto símil sobre sus diferencias.

El inquilino de la Casa Blanca ha evitado dar por sentado por tanto que los presidentes de Rusia y Ucrania vayan a reunirse --"veremos", ha señalado-- y sobre su potencial asistencia a la cita, ha admitido que "preferiría no estar". "Preferiría que se reunieran y ver qué hacen", ha agregado.

Para Trump, seguir con el conflicto al ritmo actual "es muy estúpido", toda vez que deja miles de víctimas a la semana, si bien en esta ocasión ha evitado responsabilizar directamente de la continuación de la guerra a los líderes de los dos países vecinos, como sí ha hecho en otras ocasiones.

Trump se reunió el pasado viernes con Putin en una inédita cumbre en Alaska y, tres días más tarde, recibió en Washington a Zelenski, para una reunión más amplia a la que también asistieron jefes de Estado y de Gobierno de otros países miembros de la UE y de la OTAN.

Trump amenaza con destituir a Lisa Cook de la Fed si no dimite

Trump, además, ha afirmado este viernes que destituirá a Lisa Cook de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), el órgano rector del banco central estadounidense, si esta no presenta su dimisión.

"Lo que hizo estuvo mal, así que la despediré si no renuncia", ha asegurado el mandatario estadounidense a preguntas de la prensa este viernes.

Trump había exigido ya este miércoles la dimisión de Cook ante las informaciones que la acusan de haber presuntamente manipulado información bancaria para acceder a dos hipotecas en condiciones ventajosas.

Cook fue nombrada en enero de 2022 por el expresidente Joe Biden para su actual cargo, lo que la convirtió en la primera mujer negra en formar parte del órgano rector de la Fed.

Si Cook acabase renunciando a su mandato, que expira en 2038, el mandatario republicano tendría vía libre para designar un miembro más en la junta de la Fed proclive a sus tesis de recortes del precio del dinero.