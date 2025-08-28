El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Moscú de lanzar un "ataque masivo" contra Kiev y "el asesinato deliberado" de civiles

La Unión Europa denuncia el ataque ruso a su delegación en Ucrania

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han valorado la intensidad del último ataque de Rusia a Kiev en el que usaron 630 los drones y 18 misiles de cruceros. En el ataque aéreo han muerto 14 personas, incluidos dos niños, y 48 han resultado heridos, según informaron las autoridades ucranianas. Zelenski ha acusado a Rusia de cometer "un asesinato horrible y deliberado de civiles".

Este ha sido el primer ataque a gran escala en la capital en semanas y una de las pocas veces que el centro de la ciudad fue directamente golpeado desde que comenzó la guerra. Casi 100 edificios resultaron dañados en siete distritos, incluyendo un centro comercial, mientras los residentes limpiaban vidrios rotos y escombros.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que 589 de los 629 drones y misiles fueron interceptados, incluidos 563 drones kamikaze tipo 'Shahed' y señuelos, un misil hipersónico Kinzhal, siete misiles balísticos Iskander y 18 misiles de crucero Kh-101.

El ataque ruso fue repelido por las fuerzas de Defensa de Ucrania

"El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas antimisiles, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móvil de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", han informado sin embargo, se registraron impactos en trece ubicaciones, mientras que los fragmentos de las interceptaciones cayeron en 26 lugares.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Moscú de lanzar un "ataque masivo" contra Kiev y ha denunciado "un asesinato horrible y deliberado de civiles". "Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques", ha lamentado, antes de reclamar "nuevas sanciones duras" contra las autoridades rusas por su invasión de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha sostenido que el ataque ha sido ejecutado con "armas de largo alcance y alta precisión", incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, contra "empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania". "Los objetivos han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha zanjado, sin pronunciarse sobre las denuncias sobre víctimas civiles.