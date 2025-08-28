La ofensiva provoca incendios en guarderías, viviendas y oficinas

La población tiene que buscar refugio en estaciones de metro

Un ataque con misiles contra Kiev, capital de Ucrania, y otras localidades, ha dejado cuatro muertos y una veintena de heridos. La ofensiva ha provocado incendios en guarderías, viviendas y oficinas y ha obligado a la población a buscar refugio en estaciones de metro. Hay cortes de electricidad en varias ciudades.

Kiev, la capital del país, ha sido el principal blanco del ataque ruso con misiles balísticos y drones. Solo en Kiev hay varios incendios y cuatro muertos, entre ellos un niño, además de veinte heridos, según datos preliminares de las autoridades.

Los bombardeos se han dirigido contra barrios residenciales, oficinas, escuelas y edificios civiles. También hubo ataques simultáneos en Zhytomyr, Odesa y Mykolaiv. Las alertas aéreas en casi todo el territorio ucraniano.

Dos oleadas de bombas contra Ucrania

Las sirenas han sonado la primera vez pasadas las nueve de la noche y la segunda oleada de misiles ha llegado a la media noche. El jefe militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, ha descrito la ofensiva como “un ataque masivo de la Federación Rusa” y acusa a Moscú de actuar como “un Estado terrorista”.

La Población ha buscado refugio en las estaciones de metro. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha explicado que en el distrito Darnytskyi un misil provocó el colapso de un edificio de cinco pisos y desató un incendio.

En otras zonas, como Shevchenkivskyi y Solomyanskyi, también se han producido incendios en viviendas y oficinas como en la capital.

Las autoridades han confirmado que la defensa aérea logró interceptar varios drones y misiles.