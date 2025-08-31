"Sabemos que este presidente se está comportando fuera de los límites de la Constitución", ha asegurado Brandon Johnson

Las medidas de Donald Trump sobre las ciudades de EEUU asusta a la oposición: despliega un ejército de agentes en las calles

Compartir







La militarización de otras ciudades estadounidenses, como la capital Washington, sigue provocando choques entre Donald Trump y los alcaldes afectados. El de Chicago le ha plantado cara. En un claro desafío al presidente, el demócrata Brandon Johnson, al frente de la tercera ciudad del país, ha ordenado a sus funcionarios que no colaboren con la Guardia Nacional. Para ello ha firmado una orden ejecutiva en la que decreta a los distintos departamentos de la administración de la ciudad que no colaboren con las fuerzas federales en caso de su posible despliegue en las calles de Chicago, desde los servicios jurídicos hasta la Policía local. La delincuencia es el pretexto de Trump para enviar, no sin polémica, a la Guardia Nacional a las ciudades.

"La razón por la que esta orden ejecutiva es tan crucial es porque sabemos que este presidente se está comportando fuera de los límites de la Constitución", ha asegurado el regidor ante los medios tras la firma.

PUEDE INTERESARTE Un tribunal federal considera ilegales los aranceles de Donald Trump, aunque de momento los deja vigentes hasta octubre

Tras el operativo implementado en la capital estadounidense, Washington DC, bajo el pretexto de combatir la criminalidad poniendo en sus calles a la Guardia Nacional --finalizado con más 700 detenciones--, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere replicar estas medidas en más ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago. "Chicago es un desastre", mencionó en una declaración en el Despacho Oval.

Brandon Johnson ordena la resistencia de la administración local

De esta manera, Johnson ha ordenado por la ley la resistencia de la administración local a la militarización de Chicago, la cual asegura que tendrían lugar en menos de una semana, que podría acarrear graves consecuencias contra las personas migrantes.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump recorta 4.200 millones de euros en ayuda internacional

"Haré todo lo que esté a mi alcance como alcalde de esta ciudad para proteger a los habitantes de Chicago", ha sostenido.

El decreto se centra en establecer la independencia de los efectivos de la Policía local de Chicago y su no colaboración con la Guardia Nacional en sus operaciones. "Esta orden ejecutiva deja enfáticamente claro que este presidente no va a intervenir y delegar a nuestro departamento de Policía", ha indicado Johnson.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Igualmente, los servicios legales trabajarán para evitar la injerencia de la Administración Trump, instando primeramente al Gobierno federal a informar de todos los pasos que de en su futura operación en Chicago. Algo que no ha realizado en anteriores ocasiones, según ha informado el regidor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si se está llevando a cabo alguna acción de control migratorio en nuestra ciudad, debemos estar al tanto. Justo el 4 de junio, se llevó a cabo un operativo completo en nuestra ciudad que el Gobierno federal no difundió. Se trata de descubrir la verdad", ha afirmado ante los medios de comunicación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Para Johnson la intervención en Chicago carece de razones reales ya que la ciudad ha visto disminuir la violencia en sus calles en los últimos años, por lo que acusa al inquilino de la Casa Blanca de "provocar" y "justificar sus fracasos".

El gobernador demócrata del estado de Illinois, JB Pritzker, ya rechazó el posible plan orquestado por el magnate neoyorkino para desplegar la Guardia Nacional en Chicago. "No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", declaró hace unos días Pritzker.