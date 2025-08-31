El Ejército de Israel lanza nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano
Israel ataca la "infraestructura militar" de Hezbolá en Líbano a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado noviembre
El Ejército israelí también ha realizado al menos una docena de bombardeos en la región de Nabatiye durante las últimas horas
El Ejército de Israel ha efectuado este domingo un nuevo ataque contra la "infraestructura militar" del partido milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, en una nueva operación contra las posiciones del grupo a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado mes de noviembre.
Aunque existe este frágil cese de hostilidades, Israel mantiene que se reserva el derecho a efectuar estos ataques si percibe actividad en la zona e insiste en que el Ejército libanés debe asumir inmediatamente el control de la región y ejecutar de una vez un difícil plan para desarmar a la organización, que se niega categóricamente a deponer las armas.
No hay constancia de víctimas
Los últimos ataques se han concentrado cerca del histórico castillo de Beaufort, la fortaleza cruzada conocida localmente como Qal'at al Shaqif, al sureste de Arnún, después de que Israel detectara "actividad militar" en la zona, según un comunicado.
"La existencia del sitio y la actividad en él constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha indicado el Ejército en su argumento habitual para justificar un ataque que, por ahora, no ha dejado víctimas.
Por otra parte, la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha constatado al menos una docena de bombardeos israelíes en la región de Nabatiye durante las últimas horas. Tampoco hay constancia de víctimas.