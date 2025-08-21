Benjamin Netanyahu señala que el conflicto puede acabar ya mismo si Hamás depone las armas y libera a todos los rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este jueves, 21 de agosto, que el acuerdo para un alto el fuego no implica renunciar a la idea de eliminar a Hamás de la Franja de Gaza.

"Lo haremos de todos modos", ha incidido el líder israelí, en un momento en el que las tropas de su país se encuentran preparadas para llevar a cabo una nueva ofensiva en la ciudad de Gaza.

"Se trata de liberar Gaza, liberarlos de la tiran�ía de Hamás, liberar a Israel y a otros del terrorismo de Hamás, dar a Gaza e Israel un futuro diferente, y creo que estamos cerca de lograrlo", ha justificado en una entrevista para Sky News.

"Hamás tiene que desaparecer de Gaza"

Benjamin Netanyahu, que recientemente destacaba la "enorme presión" que soporta Hamás ante la próxima ofensiva, ha señalado que "nunca" ha estado en cuestión la idea de sacar al Movimiento de Resistencia Islámica del enclave palestino.

También ha asegurado que el conflicto puede acabar ya mismo si la milicia depone las armas y libera a todos los rehenes. "No deberían estar allí. Todo el mundo lo entiende", ha dicho el primer ministro israelí.

"Hamás tiene que desaparecer de Gaza", ha subrayado. "Sería como dejar a las SS en Alemania", ha asemejado el primer ministro israelí, quien se ha mostrado convencido de la cercanía del fin de una guerra que fija en "siete frentes", entre los que están también Irán y sus aliados.

"Cuando eso suceda tendremos tremendas oportunidades de ampliar la paz", ha manifestado, adelantando que buscará extender los Acuerdos de Abraham que se lograron durante la primera Administración del estadounidense Donald Trump con varias naciones árabes.