Hay dos españoles entre los heridos, ya dados de alta, en el accidente del funicular de Lisboa

El accidente de funicular en Lisboa ha dejado 17 víctimas mortales y 23 heridos. Numerosos turistas han resultado afectados por el descarrilamiento de la máquina. Diferentes países han emitido las alertas de las desapariciones.

La Policía Judicial de Portugal ya está mandando todas las pruebas recogidas desde el funicular, que quedó completamente destrozado al chocar con un edificio cuando se salió de la vía en una curva. Con el fin de poder identificar a los fallecidos y a los heridos, han mandado pruebas como huellas dactilares, muestras ADN e incluso algún registro dental para que los países de origen de esos turistas puedan identificarles.

Por el momento, se ha detallado que cinco de las 17 víctimas mortales son portuguesas. La ‘CNN de Portugal’ ha confirmado que se trata del guardafrenos de la máquina y cuatro trabajadores de la Santa Casa de Misericordia. Los otros fallecidos son de diferentes países: un suizo, dos coreanos, un alemán, dos canadienses, un ucraniano y un estadounidense.

No hay víctimas mortales españolas, pero sí heridos

Entre los heridos hay brasileños, portugueses e israelíes. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, han informado de que dos personas de nacionalidad española también resultaron heridas en el accidente, aunque recibieron el alta médica a las pocas horas del suceso. El Consulado español en Lisboa descartó que hubiese un español entre las víctimas mortales. Además, informaron de que las personas que fallecieron en el accidente eran todas mayores de edad, pero entre los heridos había un niño de tres años.

Seis de los heridos totales se encuentran en cuidados intensivos, mientras que los heridos leves fueron dados de alta en el hospital. En total, hay 10 graves, tres de ellos con una “evolución favorable”. Uno de ellos no ha podido ser identificado por el momento pese a los esfuerzos de las autoridades y el equipo médico, que ya intentan contactar con diferentes países para averiguar su nacionalidad. Para poder agilizar las labores de búsqueda e identificación de los heridos, los expertos pasaron casi cinco horas en el lugar de los hechos para recoger pruebas.