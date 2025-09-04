Esperanza Buitrago Natalia Cons 04 SEP 2025 - 07:33h.

Los muertos se elevan a 15 y los heridos a 18, varios de ellos graves

El horror tras el accidente del funicular de Lisboa: el miedo de los turistas y la búsqueda de personas entre los escombros

Dos personas de nacionalidad española han resultado heridas en el accidente este miércoles de un funicular en Lisboa, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los fallecidos se elevan a 15 y los heridos a 18 heridos, varios en estado crítico. Si han estado en Lisboa, seguramente se han subido a esos vagones, los del funicular de Gloria. Es una de las principales atracciones turísticas.

Las "autoridades portugueses han informado de que hay dos ciudadanos españoles entre los heridos", han contado desde el Gobierno de España. "El Consulado en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas" y por el momento se descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española, dijeron previamente las mismas fuentes consultadas por EFE.

Al menos quince personas murieron y otras 23 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles. Al parecer, se rompió el cable de seguridad.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Tiago Augusto, que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

Los heridos fueron transportados a varios hospitales de la capital lusa, añadió Augusto, quien detalló que entre los 13 heridos leves se encuentra un niño ingresado en el Hospital Santa Maria.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni se han referido a las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

El funicular de Gloria es una de las principales atracciones turísticas y lleva 140 años funcionando. Transporta a más de tres millones de pasajeros al año. Las autoridades ya han dicho que van a revisar la red de transportes, aunque la operadora asegura que los mantenimientos estaban al día. La Fiscalía abrirá una investigación.