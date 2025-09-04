La rotura de un cable, posible causa del descarrilamiento del funicular de Lisboa

El accidente del Elevador de Gloria ha dejado 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles

Cada año suben a esta atracción turística de Lisboa hasta tres millones de personas

Las autoridades portuguesas no han precisado las causas del descarrilamiento del funicular, en el que han muerto 15 personas y otras 18 han resultado heridas, entre ellas dos españoles. El funicular transporta al año más de tres millones de personas en Lisboa. La Fiscalía ha abierto una investigación. La rotura de un cable es la principal hipótesis.

Aunque no hay ninguna causa oficial del accidente del funicular de Gloria, todo apunta a la rotura de un cable. Uno de los dos vagones del elevador descarriló y cayó calle abajo hasta empotrarse contra un edificio, quedando completamente destrozado.

Las víctimas, 15 muertos y 18 heridos, entre ellos los dos españoles que ya han sido dados de alta, quedaron atrapadas bajo los escombros. Los viajeros del otro vagón acudieron a sacar a la gente.

La Fiscalía abre una investigación del accidente del funicular

La Fiscalía de Portugal ha abierto una investigación por el descarrilamiento del funicular. El Ministerio Público ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".

Si se confirma que el accidente se produjo por la rotura de un cable, hay que aclarar si se produjo una rotura súbita, un desgaste progresivo o un fallo en los sistemas de sujeción, según informa Artículo 14.

El mantenimiento del elevador de Gloria también puede estar relacionado con el accidente. La empresa concesionaria está bajo la lupa. Sin embargo, Carris, que así se llama, ha asegurado que han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

El estado de una infraestructura con 140 años también está en el punto de mira. El funicular de Lisboa ya sufrió otro descarrilamiento en 2018, aunque entonces no hubo víctimas.

El Elevador de Gloria puede llevar hasta 43 personas en sus dos vagones. Cada año suben a esta atracción turística de Lisboa, una de las más exitosas, hasta tres millones de personas.