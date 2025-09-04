Él estaba montado en el vagón que justo empezaba el ascenso cuando el que bajaba sufrió el descarrilamiento mortal

Hay dos españoles entre los heridos, ya dados de alta, en el accidente del funicular de Lisboa

Compartir







LisboaLuto nacional en Portugal tras la tragedia que ha sacudido a Lisboa, donde su emblemático funicular de Gloria, fundado en 1855, ha sufrido un descarrilamiento fatal en el que han muerto un total de 16 personas. En el lugar, repleto de turistas, quienes han sido testigo de lo ocurrido relatan cómo se disparó a toda velocidad en el descenso hasta chocar fatalmente contra un edificio.

“Ya nunca más voy a montar”, cuenta Abel entre lágrimas y en shock, expresando ante las cámaras que él estaba en el vagón que estaba ascendiendo en el momento en que el otro, que descendía, se descontroló “a una velocidad loca” y sin freno.

Testigo directo de las trágicas muertes de los pasajeros, cuenta que él también temió por su vida al ver el funicular de frente, bajando desenfrenado hasta chocar contra un edificio.

PUEDE INTERESARTE El funicular accidentado en Lisboa ya descarriló en 2018 y no se cobró ninguna víctima

El impacto mortal del funicular de Gloria contra un edificio en el corazón de Lisboa

El estruendo del choque mortal sobrecogió a todos los allí presentes y mantiene la conmoción en Lisboa, donde como informan en el vídeo Laura Echevarría y Esperanza Calvo, hoy son pocos los que al pasar por la plaza de los Restauradores no se acercan a la esquina, hoy en luto, del elevador de Gloria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El sonido del impacto al descarrilar el funicular se escuchó en toda la plaza, con la ‘zona cero’ de la tragedia, entre amasijos de hierros, acordonada.

“El golpe se oyó. Estábamos aquí abajo, a 200 metros”. “Pudo ser más. Si no llega a frenar en esa casa pudo pasar por la plaza y matar a muchísima más gente”, cuenta una familia española ante nuestras cámaras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Entre los fallecidos y heridos hay más de diez nacionalidades implicadas

Entre los fallecidos y heridos hay más de diez nacionalidades implicadas, dado que el funicular de Gloria, uno de los últimos elevadores históricos de la ciudad, que empezó a funcionar hace 140 años, se había convertido en un popular y turístico atractivo, imprescindible en Lisboa para salvar la cuesta hasta el Barrio Alto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un niño alemán de tres años se encuentra entre los heridos, mientras su madre está hospitalizada y su padre es uno de los 16 fallecidos. También dos españoles han resultado heridos, aunque han recibido el alta. Por ahora, quien ha sido identificado es trabajador responsable del control de la cabina, André Marqués, guardafrenos de 40 años, quien no pudo evitar que el funicular descarrilara.