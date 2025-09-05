El hombre que dieron por muerto en Lisboa, padre del niño que resultó herido en el accidente, está vivo e ingresado en un hospital

La tragedia de una familia alemana que viajaba en el funicular de Lisboa: muere el padre y el niño sobrevive junto a la madre

Un alemán que fue dado por muerto en el accidente de funicular de Lisboa ha sido encontrado con vida en un hospital de la capital portuguesa. La familia fue quien le encontró en el Hospital de São José, como un herido más.

El hombre, era el padre del niño de tres años que resultó herido cuando la máquina se estrelló contra el edificio. Tras una larga búsqueda, la noticia fue terrible para su familia: confirmaron su muerte, pero no pudieron identificar su cadáver en el Instituto de Medicina Legal, por lo que su desesperación y esperanzas de que siguiese vivió, les impulsó a seguir buscándole, según informa la ‘CNN de Portugal’.

Cuando regresaron al centro de Lisboa, donde tuvo lugar el accidente, les mostraron una fotografía del hombre a un policía, que fue quien les condujo hasta el hospital donde se encontraba herido. Tanto el padre como la madre del niño de tres años se encuentran hospitalizados en diferentes centros médicos de la capital portuguesa. La mujer, de 45 años, está en estado crítico, pero estable.

Los heridos y fallecidos en el accidente

Las autoridades confirmaron ayer las nacionalidades de los 16 muertos en el accidente: cinco portugueses, dos coreanas, una suiza, tres británicos, dos canadienses, un ucraniano, un estadounidense y un francés. Hay 23 heridos, entre los cuales 10 de ellos se encontraban en estado crítico.