El funicular descarrilado en Lisboa pasó una inspección horas antes del accidente

Las nacionalidades de los fallecidos en el accidente de Lisboa: la mayoría son extranjeros

El país de Portugal continúa conmocionado por el descarrilamiento del icónico funicular del Elevador de la Gloria, que se se ha saldado con 16 víctimas mortales y una veintena de heridos, entre ellos dos españoles que ya han recibido el alta médica. Cinco de las víctimas se encuentran en estado muy grave.

Esta misma tarde se ha conocido un informe técnico sobre el estado del funicular, que tuvo una inspección muy pocas horas antes del descarrilamiento. Y es que varios medios locales han publicado un documento que puede ser clave y revelador. En él se publica que el vagón que descarriló había superado una inspección de mantenimiento horas antes.

Los técnicos dieron luz verde a todos los parámetros de seguridad y también acreditaron que el cable que se rompió aún tenía una vida útil por delante de 263 días. Por su parte, la empresa concesionaria, que ha sido muy criticada por los sindicatos que la acusan de falta de mantenimiento, comunicaba esta tarde en una rueda de prensa que este año precisamente habían aumentado su inversión en seguridad.

Y mientras todo esto ocurre, los restos del vagón accidentado siguen en el lugar del accidente. También continúa trabajando la Policía Judicial buscando todas las pruebas para poder esclarecer cuál fue la causa de este trágico accidente.

La rotura del cable, posible causa del descarrilamiento

Las autoridades portuguesas no han precisado las causas del descarrilamiento del funicular, que transporta al año más de tres millones de personas en Lisboa. La Fiscalía ha abierto una investigación y la rotura de un cable parece la principal hipótesis.

Uno de los dos vagones del elevador descarriló y cayó calle abajo hasta empotrarse contra un edificio, quedando completamente destrozado. El Ministerio Público ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".