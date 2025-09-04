Alberto Rosa 04 SEP 2025 - 20:16h.

El niño de tres años y la madre fueron rescatados por un policía, mientras que el padre falleció en el accidente

La empresa concesionaria del funicular de Lisboa asegura que ha cumplido "con todos los protocolos de mantenimiento"

El trágico accidente ocurrido este miércoles en Lisboa tras el descarrilamiento del icónico funicular del Elevador de la Gloria ha conmocionado a todo un país. Portugal decretó este jueves día de luto nacional por el incidente, que por el momento se ha saldado con 16 muertes y 21 heridos.

Entre las personas que viajaban en el momento del descarrilamiento se encontraba un niño de tres años que fue rescatado de entre los escombros por un agente de la Policía portuguesa. El niño, tal y como informa ‘CNN Portugal’, presenta una fractura, pero su estado no es grave.

Su madre se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa María de Lisboa, donde fue operada de ambas piernas. Además, presenta fracturas en un brazo y en la columna vertebral. La mujer se encuentra estable, según el citado medio.

Por desgracia, el padre del niño, que también estaba en el ascensor, falleció en el accidente. El policía que rescató al niño fue de los primeros en llegar al lugar, tras ver a "muchas personas heridas en una escena aterradora". El agente bajó al niño del vagón y lo entregó a una pareja extranjera que se encontraba allí, mientras intentaba sin éxito salvar al padre del niño.

La rotura de un cable, posible causa del descarrilamiento

Ese mismo agente fue quién rescató a la madre de entre los escombros. La mujer estaba consciente y se encontraba bajo el cuidado de los equipos de emergencia. Además del niño, que se dirigió con la madre hasta el hospital, otro menor ingresó en el Hospital de San José, acompañado de su madre embarazada. Ambos niños ya recibieron el alta. De los 16 muertos, 15 fueron confirmados en el lugar del accidente y uno falleció en el hospital donde había sido trasladado.

Las autoridades portuguesas no han precisado las causas del descarrilamiento del funicular, que transporta al año más de tres millones de personas en Lisboa. La Fiscalía ha abierto una investigación y la rotura de un cable parece la principal hipótesis.

Uno de los dos vagones del elevador descarriló y cayó calle abajo hasta empotrarse contra un edificio, quedando completamente destrozado. El Ministerio Público ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".