“Mi hija me dijo ‘mamá, no vamos a subir en este porque hay mucha gente de pie", cuenta una española testigo del accidente

Los muertos en el accidente del funicular: un padre alemán, el guardafrenos y varios trabajadores humanitarios

Compartir







LisboaEl funicular de Gloria, Lisboa, fue retirado completamente en las últimas horas tras descarrilar el miércoles causando al menos 16 muertos y 23 heridos.

Una española que estaba de turismo en la capital lusa junto con su hija fue testigo de lo sucedido y por un cambio de idea segundos antes de que pasase el funicular, se salvaron del accidente.

En una entrevista en la Ser, Mabel junto a su hija relataba cómo esperando el tranvía cuando lo vieron pasar decidieron coger el siguiente, “mi hija me dijo ‘mamá, no vamos a subir en este porque hay mucha gente de pie. Nos esperamos al siguiente”. Una decisión que pudo haberles salvado la vida.

PUEDE INTERESARTE La tragedia de una familia alemana que viajaba en el funicular de Lisboa: muere el padre y el niño sobrevive junto a la madre

Segundos después de esa decisión se produjo el accidente: "Estábamos ahí en la parada del tranvía en la cuesta, cuando de repente vimos que el primer tranvía se fue hacia atrás un par de metros. La gente empezó a salir por la ventana y, de repente, escuchamos un chirrido".

"Lo que no esperábamos es lo que venía por arriba. Miramos hacia arriba y ya vimos al vagón venir a una velocidad impresionante. Se metió en la curva contra el edificio, eso lo paró. Si no, hubiera sido catastrófico porque hubiera llegado a la mitad de la carretera", cuenta Mabel.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Retirado completamente el funicular de Gloria

En el lugar solo quedan las vías del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), ya que han sido retirados tanto el vagón que descarriló en una curva y que se encontraba en la parte de arriba del funicular, como la cabina que estaba en la parte de abajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese a que ya no quedan restos, todavía está precintado por la Policía el acceso a la Calçada da Glória, la cuesta por la que subía y bajaba ese medio de transporte. A primera hora de la mañana tan solo se veía en esa calle a tres operarios del Ayuntamiento.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fuera del cordón había periodistas de distintas nacionalidades, la mayoría televisiones que estaban transmitiendo en directo.

En un lado, están apilados ramos de flores y mensajes dejados por los ciudadanos y por las autoridades, ya que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, así como el primer ministro Luís Montenegro y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, depositaron ofrendas anoche.

Parte de un lateral de la Avenida da Liberdade, el que desemboca en la plaza de Restauradores, donde empieza la Calçada da Glória en dirección a Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, sigue cortado al tráfico.

Las fuerzas de seguridad terminaron la recogida de pruebas sobre el terreno

Aún se desconocen las causas del descarrilamiento del funicular, fundado de 1885, que se produjo sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles.

Hasta de catorce nacionalidades son las víctimas del accidente entre las que hubo dos españoles heridos que fueron dados de alta del hospital la misma noche del suceso, así como portugueses, surcoreanos, suizos, alemanes, canadienses, ucranianos, estadounidenses, caboverdianos, italianos, franceses, marroquíes, israelíes y brasileños.