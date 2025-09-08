Trump muestra su descontento con el líder ruso y anuncia una reunión con "algunos líderes europeos" : No estoy contento con Putin"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibido con abucheos a su llegada a la final del US Open

Donald Trump recibirá a "algunos" dirigentes europeos a principios de esta semana, con vistas a resolver el conflicto en Ucrania. Así lo ha asegurado el presidente de Estados Unidos, que ha mostrado su descontento con Vladimir Putin, tras el ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, que ha alcanzado la sede gubernamental del país europeo y dos víctimas mortales.

"Algunos líderes europeos vendrán a nuestro país el lunes o martes, individualmente, y creo que vamos a resolverlo", ha declarado ante la prensa tras descender del avión presidencial a su llegada a Washington, tras asistir al US Open de Estados Unidos .

Trump ha reiterado su intención de reunirse con el mandatario ruso "muy pronto, en los próximos días" y que "vamos a resolver la situación entre Rusia y Ucrania", si bien al ser preguntado por ataques de este domingo lanzados por Moscú contra Kiev, ha señalado que "no estoy contento con lo que está sucediendo. No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra".

"Nadie ha sido más duro con el presidente Putin. No estoy contento con Putin", ha agregado, mientras que ha vuelto a decir que esperaba que esta fuera la guerra que terminara "más fácilmente". Al ser preguntado por los obstáculos para lograr la paz en Ucrania, Trump se ha limitado a decir que "están perdiendo entre cinco y 7.000 soldados por semana sin razón alguna".

El presidente republicano ha pronunciado estas palabras en un día en el que ha apuntado a aprobar una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin. Al menos dos ucranianos han muerto y otros 17 han resultado heridos este domingo a consecuencia del bombardeo ruso contra Kiev que ha provocado un incendio en la sede del Gobierno.