El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes el adelanto de la Navidad, que se celebrará a partir del próximo 1 de octubre. Las tradicionales fiestas se vuelven adelantar por decreto y es el cuarto año consecutivo que el país las celebra, aunque esta vez será en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también", afirmó el gobernante en su programa de televisión semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A juicio del jefe de Estado, anticipar las fiestas de diciembre es una forma de «defender» el "derecho a la felicidad, a la alegría". En ese sentido, añadió que "nada ni nadie en este mundo" le puede "quitar" al país esa posibilidad. Asimismo, Maduro señaló que el 2025 ha sido "un año bueno" y "bonito" y de "avance" en todas las áreas. "De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos y de hacernos de nuevo", ha asegurado Maduro en su diatriba televisiva.

Maduro ha prometido que el Gobierno nacional, con el respaldo del Poder Popular y la unión cívico-militar-policial, garantizarán las Navidades en todo el territorio nacional para seguir con la paz absoluta y continuará con el impulso del Plan de la Patria de las Siete Grandes Transformaciones rumbo al 2030.

Venezuela se acostumbra a la Navidad adelantada

El presidente venezolano, que llegó al poder en 2013, ha decretado el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades . El pasado 2 de septiembre, Maduro también anticipó la fiesta navideña "en homenaje" y "en agradecimiento" a los venezolanos luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo, proclamó su victoria en los comicios, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, lo cual desató una crisis política en el país.