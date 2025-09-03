EEUU lleva días presionando frente a la costas de Venezuela con 4.000 soldados, destructores, buques de asalto anfibio, un submarino nuclear y aviones espías

Estados Unidos publica el vídeo del ataque a un barco en el Caribe y Venezuela afirma que se creó con IA

El ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas internacionales del Caribe por orden personal de Donald Trump y en aguas internacionales supone una acción sin precedentes que ahonda en la escalada militar del mandatario contra Venezuela.

El suceso no es un incidente aislado. Estados Unidos presiona desde hace días con un despliegue frente a su costa de 4.000 soldados repartidos y desplegados entre tres destructores, además de varios buques de asalto anfibio, un submarino nuclear y aviones espías.

Todo ello no es suficiente para invadir el país, –es un acto intimidatorio–, pero la cuestión es que Donald Trump, quien alardeaba de que iba a salir de todas las guerras, cada vez está más en el centro de los conflictos.

Donald Trump y su ofensiva contra Nicolás Maduro en Venezuela

Al respecto Donald Trump ya elevó a 50 millones de dólares la recompensa por capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de no haber hecho nada por impedir el nacimiento y la expansión de una de las mayores redes de narcotráfico del mundo, –el Tren de Aragua–, e incluso de liderar otra: el llamado Cartel de los Soles.

El miedo a estas bandas ha alimentado la retórica antiinmigración de Trump, aludiendo también a que sus deportaciones masivas a El Salvador se debían a la invasión supuesta de inmigrantes que habían llegado camuflados al país durante la presidencia de Joe Biden.

El ataque de EEUU por orden de Donal Trump a una embarcación en aguas internacionales

El propio Donald Trump ha confirmado el ataque estadounidense a la embarcación, –que había partido desde las costas de Venezuela–, en aguas internacionales: “Acabamos de abrir fuego contra un barco que transportaba drogas; un montón de drogas”, señalaba ante los medios.

También a través de las redes se pronunciaba al respecto, jactándose incluso de la acción, decidida por él personalmente: “Terroristas eliminados”, ha señalado, en referencia a los 11 muertos en el ataque, con un “adiós” escrito en español.

Junto a la publicación, además, ha compartido una imagen del ataque y de él mismo reaccionando a ello al verlo en la pantalla de un teléfono móvil.

Según ha explicado posteriormente, –y tras aseverar que eliminarán toda la droga que se envía a EEUU–, los 11 muertos eran miembros de la organización criminal ‘Tren de Aragua’.