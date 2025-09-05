El Departamento de Defensa de EEUU denunció como "una provocación" que dos aeronaves militares de Venezuela sobrevolaran un buque de su Armada

Estados Unidos publica el vídeo del ataque a un barco en el Caribe y Venezuela afirma que se creó con IA

Compartir







El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responde al despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe. Cazas del Ejército venezolano sobrevolaron este jueves uno de los buques estadounidenses, algo que ha provocado el enfado de Donald Trump y de los mandos de su Ejército que han calificado la acción de "altamente provocadora".

El Departamento de Estado de EEUU, que pronto pasará a llamarse Departamento de Guerra ha informado de "esta acción altamente provocadora", que tuvo "como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas", según el mensaje publicado en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Las claves tras del ataque de EEUU a una embarcación procedente de Venezuela: Donald Trump redobla la presión sobre Nicolás Maduro

"Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense".

El peligroso incidente ha ocurrido en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, después de que la administración de Donald Trump hundiera una embarcación atribuida a la organización criminal Tren de Aragua, en el que según la versión del Pentágono había 11 narcos que transportaban drogas.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos ofrece una nueva recompensa por Nicolás Maduro: 50 millones de dólares a cambio de información para arrestarlo

Maduro llama a una movilización de fuerzas con la Milicia Nacional Bolivariana

El presidente de Venezuela mantiene el espíritu combativo y ha organizado este jueves una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) para este viernes, a la que espera se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, ha asegurado se incorporaron recientemente al "sistema defensivo nacional" ante las que llamó "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó "base poderosa" de 4,5 millones de milicianos "ya entrenados durante años", a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.

"A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados", según ha informado a Maduro.