Cazas de Venezuela sobrevuelan un buque estadounidense que participa en el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
El Departamento de Defensa de EEUU denunció como "una provocación" que dos aeronaves militares de Venezuela sobrevolaran un buque de su Armada
Estados Unidos publica el vídeo del ataque a un barco en el Caribe y Venezuela afirma que se creó con IA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responde al despliegue militar de EEUU en aguas del Caribe. Cazas del Ejército venezolano sobrevolaron este jueves uno de los buques estadounidenses, algo que ha provocado el enfado de Donald Trump y de los mandos de su Ejército que han calificado la acción de "altamente provocadora".
El Departamento de Estado de EEUU, que pronto pasará a llamarse Departamento de Guerra ha informado de "esta acción altamente provocadora", que tuvo "como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas", según el mensaje publicado en sus redes sociales.
"Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense".
El peligroso incidente ha ocurrido en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, después de que la administración de Donald Trump hundiera una embarcación atribuida a la organización criminal Tren de Aragua, en el que según la versión del Pentágono había 11 narcos que transportaban drogas.
Maduro llama a una movilización de fuerzas con la Milicia Nacional Bolivariana
El presidente de Venezuela mantiene el espíritu combativo y ha organizado este jueves una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) para este viernes, a la que espera se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, ha asegurado se incorporaron recientemente al "sistema defensivo nacional" ante las que llamó "amenazas" de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.
En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó "base poderosa" de 4,5 millones de milicianos "ya entrenados durante años", a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.
"A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados", según ha informado a Maduro.