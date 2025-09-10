El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncia en redes sociales sobre la incursión rusa de una veintena de drones en Polonia

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo en un ataque a Ucrania tras sufrir "acto de agresión sin precedentes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre la incursión de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia con un escueto mensaje en el que ha proclamado: "¡Allá vamos!". "¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", se ha preguntado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado hasta 19 incursiones de drones rusos entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, lo que ha obligado a activar los sistemas de defensa y a derribar al menos tres de estas aeronaves no tripuladas. Varsovia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales al resto de países miembros de la OTAN, un bloque en el que también está integrado Estados Unidos.

Polonia neutralizó los drones rusos

Las autoridades de Polonia han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes". El Gobierno polaco ha elevado el nivel de defensa aérea y ha pedido a la población que permanezca en sus casas ante la alerta militar. Rusia estaría violando el espacio OTAN.

"Las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos", ha explicado este mismo organismo en un comunicado difundido en la red social X, donde ha confirmado que "algunos de los drones que invadieron nuestro espacio aéreo han sido derribados".