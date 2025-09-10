Las defensas aéreas de la OTAN ayudaron a derribar los drones rusos en Polonia

Compartir







Las defensas aéreas de la OTAN han contribuido en el derribo los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo de Polonia. El papel de la Alianza Atlántica lo ha hecho público el bloque militar en un mensaje en redes sociales.

El Gobierno de Polonia, tras el ataque ha centrado sus esfuerzos en localizar posibles lugares donde estos artefactos hayan impactado, mientras se mantienen los "procedimientos defensivos". "El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está supervisando la situación actual y las fuerzas y recursos polacos y aliados siguen totalmente preparados para futuras operaciones", ha concluido