Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania "no incluía objetivos" en Polonia

Agencia EFE 10 SEP 2025 - 19:34h.

"No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia", aclaran desde Rusia tras los ataques con drones

Donald Trump, sobre la incursión de drones rusos en Polonia: "¡Allá vamos!"

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia, en respuesta a las acusaciones sobre una incursión con drones en el espacio aéreo polaco.

"No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia", así lo anunciaban en un comunicado en el que Defensa se muestra dispuesto a celebrar consultas con Varsovia. Por otro lado, el mando militar ruso recalcó que el alcance máximo de vuelo de los drones utilizados en el ataque a Ucrania de esta madrugada, que "supuestamente cruzaron la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros".

"Con todo, estamos dispuestos a celebrar consultas sobre dicho asunto con el Ministerio de Defensa de Polonia", resalta. Además, el Ministerio de Defensa ruso reconoció haber atacado esta noche con armas de alta precisión de largo alcance y drones de asalto varias regiones ucranianas, incluida la ciudad de Lviv, cuya región limita con Polonia.

Acusaciones de violar el espacio aéreo

Moscú también atacó supuestamente objetivos militares en regiones que tienen frontera común con Bielorrusia, que dijo haber derribado varios drones sobre su territorio. "Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todas las instalaciones señaladas han sido destruidas", subrayó.

Previamente, el Kremlin echó balones fuera y remitió a Defensa para comentarios sobre las acusaciones de la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos. "Los dirigentes de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Además, negó que las autoridades polacas hubieran intentado ponerse en contacto con Moscú para abordar este asunto, que Varsovia catalogó de "acto de agresión". El ministerio de Exteriores de Polonia citó este miércoles al encargado de negocios de Rusia, Andréi Ordash, por la incursión de drones rusos.

Ordash aseguró a la agencia oficial RIA Nóvosti que las acusaciones vertidas tras dicha incursión son "infundadas", ya que Varsovia "no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso». Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, contra Polonia se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.