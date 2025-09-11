El FBI ha solicitado a la ciudadanía que contacte con ellos si ven a un individuo que pudiera ser el de las imágenes

Última hora de la muerte de Charlie Kirk y la fuga de su asesino, en directo | El tirador prófugo sería de "edad universitaria"

Compartir







El FBI ha publicado las primeras imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk. Las autoridades piden colaboración ciudadana para identificar a un individuo ataviado con una sudadera negra, pantalones y gorra oscuros y gafas negras. Un perfil que coincide exactamente con la descripción física facilitada sobre el tirador, quien, además de ir vestido con ropa y gafas oscuras, estaría en edad de ir a la universidad.

El joven lleva una camiseta con una bandera de EEUU y un águila. Es el símbolo del águila patriótica, un homenaje a la majestuosa águila calva y al eterno símbolo de libertad que representa la bandera de Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE La munición del asesino de Charlie Kirk llevaba grabados mensajes antifascistas y a favor de los transexuales

El FBI ofrece una recompensa de hasta 100,000 dólares por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk.

Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. El comisionado del Departamento de Seguridad pública estatal, Beau Mason, ha explicado en rueda de prensa que el tirador, presumiblemente un hombre en edad universitaria, llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde la que abrió fuego antes de saltar desde el edificio y escabullirse por un barrio aledaño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Robert Coles, agente especial del FBI en Salt Lake, confirmó en rueda de prensa que se encontró un rifle de alta potencia en una zona boscosa donde el sospechoso habría huido tras el tiroteo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“El laboratorio del FBI analizará este arma”, explicó Coles, quien también detalló que se han recogido otros indicios como calzado, una huella de palma y marcas de antebrazo. Todo ello forma parte de las pruebas que serán sometidas a estudio forense. También han encontrado mensajes antifascistas y a favor de los transexuales en la munición encontrada.

El agente subrayó, además, que se están manejando más de 130 pistas recibidas por la oficina y que “todas están siendo investigadas a fondo”.

Por su parte, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, aportó las primeras descripciones del presunto autor del ataque. Según los datos recopilados, el sospechoso “se integró al grupo” y “parece tener edad universitaria”, aunque evitó dar más detalles.

Gracias a las grabaciones de video obtenidas en el lugar de los hechos se ha podido reconstruir parte del recorrido que hizo el sospechoso: “Se movió al otro lado del edificio, saltó y huyó del campus hacia un vecindario”.

Sin riesgo para la población a pesar de que el tirador no ha sido detenido

Pese a que el atacante aún no ha sido detenido, Coles aseguró que no existe riesgo para la población, ya que los investigadores consideran que se trató de un “evento selectivo”.

Las autoridades, no obstante, mantienen un despliegue de recursos y continúan empleando tecnología avanzada para tratar de identificarlo. Mason indicó que cuentan con “buenas grabaciones de video de este individuo”, pero que no se harán públicas por ahora. “Si no tenemos éxito, lo haremos público para que los medios y la ciudadanía nos ayuden a identificarlo”, añadió.

Las autoridades por ahora no han aclarado si tienen ya potenciales sospechosos o pistas claras para realizar el arresto, si bien han enfatizado que están plenamente movilizadas. Mason ha pedido expresamente evitar cualquier tipo de acoso a las dos personas que fueron detenidas en un principio y que quedaron en libertad poco después.