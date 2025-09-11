Esperanza Buitrago 11 SEP 2025 - 10:27h.

Charlie Kirk, rostro visible del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, asesinado en un acto público con 31 años

El FBI libera al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras interrogarle: siguen buscando al autor del disparo

Compartir







El asesinato de Charlie Kirk, amigo personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a este a pedir acabar con la polarización política y a dejar de apuntar a “aquel con el que no se está de acuerdo”. Sin embargo, lo ha hecho sin dejar de señalar a la “izquierda radical”. A Kirk, cara visible del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, lo ha definido como un “patriota” que luchó por la “libertad, la democracia y la justicia”.

“Es un mártir de la verdad y la libertad”, ha añadido Donald Trump en un mensaje dirigido a los estadounidenses en sus redes sociales tras conocerse el asesinato, de un tito en el cuello, de Charlie Kirk.

“Ya es hora de que los estadounidenses y los medios de comunicación afronten que la violencia y el asesinato son las trágicas consecuencias de demonizar a aquellos con los que no se está de acuerdo”, ha afirmado Donald Trump.

PUEDE INTERESARTE Trump critica la medida de España de embargar el envío de armas a Israel

Después ha acusado a la “izquierda radical” de la muerte de Kirk, de 31 años. “Durante años” esta izquierda “ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie Kirk con nazis y los peores criminales y asesinos de masas del mundo”, ha asegurado. “Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país”, ha añadido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trump ha prometido que su administración perseguirá a quienes promuevan este tipo de violencia o la financien.

El presidente de Estados Unidos ha señalado lo que considera otros actos violentos de la “izquierda radical”: su intento de asesinato en un mitin de Pensilvania, en el que murió un asistente; el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York y el tiroteo contra el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y otras tres personas, en 2017.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, no ha nombrado los asesinatos en junio pasado de la máxima responsable demócrata en la Cámara de Representantes del estado de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, Mark Hortman, o el ataque en abril a la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también demócrata.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El asesinato de Charlie Kirk en la Universidad de Utah

Charlie Kirk, fundador de Turning Point, es uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos.

Cuando le han disparado estaba respondiendo a preguntas en un evento que formaba parte de su gira ‘American Comeback Tour’, en la que discute abiertamente sobre política.

Kirk ha sido alcanzado por un disparo en el cuello y ha caído fulminado al suelo. En este momento, los 2.000 asistentes al evento corrían despavoridos intentando ponerse a salvo.

La investigación del FBI

El FBI ha interrogado a una persona, que poco después ha dejado en libertad. Los investigadores creen que el objetivo del tirador estaba claro, Charlie Kirk. “El tiroteo ha sido un ataque selectivo. Se cree que el tirador ha disparado desde la azotea de un edificio hacia el lugar donde se celebraba el evento público en el patio de estudiantes", recoge el comunicado del FBI y la Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Por ahora, los agentes revisan las cámaras de seguridad del campus pero no ha dado más detalles de la investigación.

El campus de la Universidad de Utah permanecerá cerrado una semana mientras dura la investigación.