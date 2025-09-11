El FBI pide colaboración ciudadana en la investigación del asesinato de Charlie Kirk, el líder conservador tiroteado en Estados Unidos

¿Quién era Charlie Kirk, el líder conservador asesinado en Estados Unidos?: carrera política, vida personal y su alianza con Trump

El asesinato de Charlie Kirk ha conmocionado a la sociedad estadounidense. El líder conservador ha fallecido tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad en la ciudad de Orem, situada en el estado de Utah. Nada más producirse el disparo, el seguidor de Trump cayó al suelo mientras los cientos de asistentes al evento político huían despavoridos intentando ponerse a salvo.

En un primer momento, dos personas fueron detenidas por parte del FBI y del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Sin embargo, estos dos detenidos eran puestos en libertad tras comprobar que no guardan "vínculos actuales con el tiroteo", según informaban en un comunicado el FBI y el Departamento de Seguridad de Utah.

El tirador habría disparado a Charlie Kirk desde una azotea

En el comunicado emitido por el FBI, se detalla que "el tiroteo ha sido un ataque selectivo. Se cree que el tirador ha disparado desde la azotea de un edificio hacia el lugar donde se celebraba el evento público en el patio de estudiantes". No obstante, los agentes declara que no proporcionarán más información y que el campus permanecerá cerrado en los próximos días "por la integridad de la investigación".

Ambos organismos han calificado la situación como "un trágico momento para Utah y para el país". "Mientras todos nos recuperamos, animamos a quienes necesiten ayuda a llamar al 988, la línea de atención para crisis de salud mental de nuestro estado", han recordado.

Sospechan que el asesinato de Kirk ha sido cometido por un único tirador

En una rueda de prensa emitida por el gobernador de Utah, Spencer Cox, se ha desvelado que, por el momento, las autoridades sospechan que el ataque ha sido cometido por una única “persona involucrada”.

“En este momento, no hay información que nos lleve a creer que hay una segunda persona involucrada”, confirmaba el gobernador de Utah durante la conferencia de prensa emitida tras el asesinato de Charlie Kirk.

Aún así, los investigadores están “buscando activamente” personas que puedan tener más información sobre el tiroteo, dijo Cox. El gobernador también comentó que las autoridades tienen “una persona de interés bajo custodia que está siendo entrevistada en este momento”, según recogen desde los medios estadounidenses como 'CNN'.

Investigan las imágenes grabadas por las cámaras y piden colaboración ciudadana

Por otro lado, la Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, ha informado que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

Por eso, desde el FBI se ha pedido colaboración ciudadana para que todo aquel que se encontrase en el evento y tenga cualquier pista o documento gráfico que pueda facilitar la investigación, se ponga en contacto con ellos.

"El FBI está trabajando junto con nuestros socios policiales locales y estatales en Utah para investigar a fondo y buscar justicia en el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Cualquier persona con información, fotos y videos del incidente puede ayudar al FBI a encontrar más respuestas compartiendo los archivos aquí", piden desde el FBI.

Oleada de violencia política en Estados Unidos

La Universidad de Utah Valley declaró que el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. en un evento al aire libre, durante el cual se escuchó un único disparo mientras Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira ‘American Comeback Tour’ en la que discutía con personas de ideología liberal.

El asesinato de Kirk ha llegado en el marco de una racha de violencia política que ha incluido los asesinatos en junio de la máxima responsable demócrata en la Cámara de Representantes del estado de Minnesota, Melissa Hortman, junto a su marido, Mark Hortman, o el ataque en abril a la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también demócrata.