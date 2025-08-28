Robin Westman lo tenía todo planeado, como muestra un vídeo que publicó en su canal de YouTube momentos antes de la masacre armada

Dos muertos y 17 heridos deja un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Compartir







Minneapolis, Estados UnidosNueva masacre en una escuela en Estados Unidos. Dos niños han sido asesinados en un tiroteo que ha dejado cerca de una veintena de heridos en una escuela católica de Minneapolis, como informa Ana Verdejo.

El agresor ha sido identificado como Robin Westman, un joven de 23 años que no tenía antecedentes pero que estaba obsesionado con este tipo de ataques. Tras el tiroteo, Westman ha acabado suicidándose. Ahora y tras esta masacre, se abre una vez más el debate de la posesión de armas en Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre tras un tiroteo en un barrio de Alaquàs, Valencia

Publicó cómo llevaría a cabo el ataque

Robin Westman lo tenía todo planeado, como muestra un vídeo que publicó en su canal de YouTube momentos antes de la masacre armada. Sobre un boceto de la iglesia, el joven de 23 años, señalaba el lugar donde horas más tarde desataría el caos.

En un cuaderno escrito a mano, el autor del tiroteo mostraba su obsesión por las armas clavando un arma blanca sobre las hojas donde explicaba en qué consistiría el ataque. En él recoge discursos antisemitas y expresa sentimientos de autodesprecio y deseos de morir.

PUEDE INTERESARTE Detienen a uno de los jóvenes heridos por el tiroteo en plena calle en Ávila

Robin compartía el vídeo en su perfil de YouTube minutos antes de cometer el ataque. En otra publicación, el joven de 23 años mostraba las armas y las municiones con frases escritas en los cargadores, algunas destinadas a los niños o a Donald Trump.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dos niños de ocho y diez años, las víctimas mortales del tiroteo

Armado con un rifle, una escopeta y una pistola el agresor se quitaba la vida tras disparar contra los estudiantes, que estaban sentados en el interior de la iglesia. Las víctimas habían asistido a misa a primera hora de la mañana, poco antes del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Casi una veintena de estudiantes resultaron heridos y dos fallecieron en el acto. Las víctimas mortales son dos niños de ocho y 10 años, como explica el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

"Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban", ha resaltado O'Hara, agregando que las autoridades investigan ya el posible móvil del tiroteo, que ha calificado de "absolutamente incomprensible".

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha subrayado en declaraciones a la prensa que "no se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto" del momento. "Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin temor ni riesgo y sus padres deberían tener el mismo tipo de seguridad", ha expresado.

Condena al tiroteo

El gobernador de Minesota, Tim Walz, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han dictado sendas órdenes para que las banderas en instituciones oficiales ondeen a media asta como señal de condolencias hacia las víctimas y sus familias. Trump ha asegurado en su cuenta de la red Truth Social que seguía "esta terrible situación" y ha alabado la "rápida" respuesta del FBI.

Además, desde la Casa Blanca también se ha querido rendir homenaje a las víctimas ondeando las banderas a media hasta. El país ahora vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las armas, una epidemia de violencia en las escuelas estadounidenses que afrontan con miedo cada día padres e hijos en medio de una sociedad marcada por su fácil acceso.