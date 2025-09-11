El coche eléctrico será obligatorio en 2035 y Europa corre contrarreloj para no depender totalmente de China

El año 2035 es el límite para implantar el coche eléctrico en Europa. El número de ventas avanza lentamente en un sector cada vez más condicionado por la irrupción de los fabricantes chinos.

Según ha informado José Rocamora en el plató de 'Informativos Telecinco', la venta de coches eléctricos en Europa crece cada año y en este 2025 ya supone de media un 17% de todas las matriculaciones. Con respecto a ese porcentaje, en España todavía nos situamos en un 5% y aunque la venta de vehículos de cero emisiones va cogiendo velocidad, todavía estamos lejos de alcanzar a países como Francia, Suecia, por no hablar de Noruega.

Aún así, cada vez más conductores se decantan por el coche 100% eléctrico y a ello están contribuyendo las marcas chinas. Para que se hagan una idea, en los primeros ocho meses de este año, una de cada cinco matriculaciones ha sido de un coche chino. Y en solo un año la venta de marcas del país asiático ha pegado un acelerón del 163% y ya le dobla la distancia al resto de marcas.

Stella Li, vicepresidenta mundial de BYD: "Nuestro objetivo para el próximo año es tener más de 200 estaciones de carga rápida en España"

El sector en Europa se enfrenta a un escenario geopolítico muy complicado con China liderando la industria. En España varias marcas han irrumpido; destaca BYD. En lo que llevamos de año sus matriculaciones han crecido casi un 400% respecto al mismo periodo del año pasado. Ya es el principal fabricante mundial de coches eléctricos después de superar a la americana Tesla. Hemos hablado con su vicepresidenta mundial sobre su expansión en España.

"Es una de las razones por las que vamos a lanzar estaciones de carga rápida en España. A finales de este año y principios del próximo. Te permitirá repostar los coches en cinco o 10 minutos. La velocidad de carga es mayor que la del repostaje. Esto es una revolución. Nuestro objetivo para finales del próximo año es tener más de 200 estaciones de carga rápida disponibles en España", ha explicado Stella Li en una entrevista con la periodista de 'Informativos Telecinco', Esperanza Calvo.

¿Creen en BYD que van a poder fabricar en Europa coches eléctricos a precios tan competitivos como los que están fabricando ahora en China? "Producir automóviles aquí es fundamental, incluso si se estima que el coste va en aumento. Necesitamos producir aquí, ya que nuestro lema es 'hecho en Europa para Europa'", ha sentenciado Li.

Europa empieza a producir eléctricos más asequibles, alrededor de los 20.000 euros, pero no es suficiente

Conocemos el caso de un ciudadano español. Es la primera carga que hace de su coche eléctrico recién comprado, pero antes de sacarlo del concesionario, el interminable papeleo para cobrar la subvención es vital. "Un plazo de hasta un año", indica el vendedor. "Me gustaría que me lo hiciesen sobre la marcha", apunta el cliente. Es decir, ayudas directas a la compra. Es uno de los problemas del sector, pero hay más.

"El corazón del vehículo eléctrico es la batería y la batería se hace en China, pero de principio a final", detalla Juan Carlos Payo, director del grupo Mobilitas. Dos de cada tres coches eléctricos circulan con baterías 'made in China'. Allí comenzaron la carrera por la electrificación hace casi tres décadas. Su ventaja ahora es muy difícil de reducir. "Nosotros, los fabricantes, lo que estamos haciendo es invertir muchos miles de millones de euros para lograr poner en el mercado una oferta más competitiva", cuenta Félix García, de la asociación ANFAC.

Europa empieza a producir eléctricos más asequibles, alrededor de los 20.000 euros, pero no es suficiente. "Lo de la electrificación ha sido un tsunami y nos ha derribado. Vamos tarde, muy tarde", precisan los expertos. Para paliarlo y lograr la meta de la autonomía estratégica, inversiones millonarias que levanten, por ejemplo, fábricas europeas de baterías y otros componentes.

Producir cerca de donde se vende daría aire a un sector que pide colaboración: "Nosotros fabricamos bajo demanda, necesitamos que el mercado tire y eso el automóvil no lo puede hacer solo". Europa ha pasado de ser líder en automoción, con Alemania a la cabeza durante décadas, a tener que imponer aranceles. "Son un parche temporal, es ganar un poco de tiempo para que no entre tanto coche chino para tú generar coches que puedan competir con el coche chino el día de mañana", sentencia Miguel Otero, investigador del Real Institu. Porque en 2035 no se podrá matricular en Europa ningún vehículo que no sea eléctrico.