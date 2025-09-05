Luis Planas ha apelado a la vía del diálogo para salvar el conflicto arancelario surgido entre la Unión Europea y China

La respuesta de China a la UE por las tasas a sus coches eléctricos: un 62% de aranceles a la carne de cerdo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado a la vía del diálogo para salvar el conflicto arancelario surgido entre la Unión Europea y China en cuanto al cerdo europeo y ha manifestado su disposición a ayudar al sector ante esta problemática.

En rueda de prensa tras presidir el consejo asesor agrario con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, Planas ha hecho mención este viernes al anuncio de China de imponer aranceles provisionales de hasta el 62 % a importaciones de partidas de cerdos europeo.

"Siempre estamos por las soluciones negociadas" ha dicho el ministro, a la vez que ha valorado la colaboración facilitada por las empresas españolas que han sido objeto por parte de China en este proceso.

Las españolas sufrirán un 20%

En cuanto a las empresas españolas afectadas o que operan en territorio español estarían Litera Meat, con un arancel del 15,6%, o la filial de la danesa DAT-Schaub, con un 31,3%.

Un importante contingente de compañías españolas ha logrado esquivar las penalizaciones más onerosas del 62,4% impuestas, con carácter general, a todas las firmas de la UE. Así, sociedades como ElPozo Alimentación, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal Jabugo enfrentarán un recargo del 20%.