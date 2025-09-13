41 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza este sábado

Gaza resucita el término genocidio: España da el paso, la UE calla y el mundo espera la decisión del Tribunal de La Haya

Al menos 41 personas han muerto en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el amanecer de este sábado, 29 de ellas en la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas gazatíes citadas por medios palestinos.

Entre los fallecidos se cuentan seis muertos en un bombardeo de un avión de combate isarelí sobre un edificio en el barrio de Tel al Hawa, en el oeste de la ciudad de Gaza.

Siete personas han muerto cuando esperaban para recibir ayuda humanitaria

Otras cinco personas han muerto y se ha conseguido recuperar sus cuerpos tras un bombardeo israelí en Al Karama, en el noroeste de la capital gazatí.

Además, siete personas han muerto cuando esperaban para recibir ayuda humanitaria en puntos del centro y el sur del enclave palestino. Entre ellos, dos han muerto por disparos israelíes en un centro de ayuda humanitaria ubicado al norte de Rafá, en el sur de la Franja.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, han muerto 64.803 personas y 164.264 han resultado heridas, según el balance del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La ofensiva fue lanzada en respuesta al ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 en la que murieron unas 1.200 personas en las inmediaciones de la Franja de Gaza.