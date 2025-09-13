El ministerio de Defensa de Rumanía ha denunciado este sábado la invasión de su espacio aéreo por parte de drones rusos

Pedro Sánchez desvela que España participará en el 'Centinela Oriental' de la OTAN con medios aéreos: "Putin no nos va a amedrentar"

Nuevo incidente en uno de los países de la Alianza Atlántica. Tres días después de que Rusia invadiera con drones el espacio aéreo polaco, Rumanía ha denunciado otro ataque de las mismas características. Según han informado desde el ministerio de Defensa de Rumanía, otro vehículo aéreo no tripulado originario de Rusia ha invadido el espacio aéreo rumano durante este sábado.

La invasión por parte de estas aeronaves rusas ha ocurrido en la ciudad rumana de Tulcea, mientras el ejército ruso desarrollaba un ataque contra infraestructuras ucranianas próximas a la frontera. En respuesta, desde el ministerio de Defensa se movilizaron dos cazas F-16 para interceptar la aeronave. Al parecer, ese incidente ha ocurrido sobre las 18:23, hora local (15:23 GMT), cuando radares detectaron el aparato no tripulado cruzando desde territorio ucraniano hacia una zona no habitada del sureste de Rumanía.

Rumanía recuerda la legislación: pueden derribar aeronaves no autorizadas que crucen su espacio aéreo

Nada más detectar la aeronave rusa, las fuerzas rumanas alertaron inmediatamente y los cazas despegaron desde la base aérea de Fetești. Hay que destacar que, pese a la rápida respuesta, el dron no ha llegado a sobrevolar áreas pobladas ni generó daños visibles, ya que desapareció del radar a unos 20 kilómetros al suroeste de Chilia Veche, en Tulcea.

Por su parte, el Ministerio de Defensa rumano recordó que una legislación aprobada hace poco permite derribar aeronaves no autorizadas que crucen el espacio aéreo durante periodos de paz, siempre que representen una amenaza identificada.

La operación 'Centinela del Este' de la OTAN

La invasión del espacio rumano por parte de Rusia ocurre tan solo unas horas después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciase la puesta en marcha de una nueva iniciativa para reforzar las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental de la Alianza, en una respuesta directa a la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

"No fue un incidente aislado", destacaba Rutte, durante una comparecencia en Bruselas para anunciar una iniciativa bautizada como Centinela del Este y con la que la OTAN pretende evidenciar que está "preparada y lista para defender cada centímetro del territorio aliado".

Con este nuevo despliegue, que arrancará "en los próximos días" y contempla una mayor "flexibilidad" a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger "aún más" una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia. "Queremos dejar claro que, como alianza defensiva que somos, siempre estamos listos para defendernos", declaraba Rutte.

Varios países ya han confirmado su intención de sumar activos a este Centinela del Este, aunque el comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, confía en que otros Estados miembros se incorporen "pronto". Entre quienes ya se han sumado figuran Dinamarca, con dos cazas F-16, Francia, con tres Rafale, y Alemania, que incorporará cuatro Eurofighter, mientras que Reino Unido ha dicho que participará sin concretar aún, según consta en un comunicado. España también seguirá los pasos de Reino Unido y aportará medios aéreos a esta operación.

Grynkewich apunta que, aunque el flanco oriental sea "la primera línea de defensa", Moscú "puede llegar a cualquier otra parte" de la Alianza. "Aunque la inmediatez nos lleva a Polonia, la situación trasciende a las fronteras de una sola nación. Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos", enfatiza.

Por su parte, Rutte señala que, aunque fuese cierta la versión rusa de que lo ocurrido el miércoles no fue una incursión deliberada, sería igualmente "peligroso" e "inaceptable". En este sentido, enlaba el caso polaco con otros incidentes previos en los países bálticos y Rumanía y señalaba que, por sucesos como estos, es necesario "defender el flanco oriental (de la Alianza) aún mejor, con más flexibilidad".