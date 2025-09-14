Mueren siete personas y cuatro resulta heridas tras ser tiroteadas en un posible ajuste de cuentas en Ecuador

Los asaltantes tirotearon desde una camioneta a las víctimas que se encontraban en un bar

Santo Domingo, EcuadorSiete personas han muerto tiroteadas en un billar de la ciudad de Santo Domingo, en el interior de Ecuador, según el balance publicado por la Policía Nacional ecuatoriana.

El incidente se produjo el viernes por la noche, sobre las 22.30 horas, en el billar de la cooperativa Cristo Vive, en la ciudad de Santo Domingo, al oeste de Quito, informa la cadena Ecuavisa.

Un posible ajuste de cuentas

Los atacantes llegaron en una camioneta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas que había en el local. Cuatro personas más resultaron heridas. En el lugar se hallaron casquillos de munición de pistola y de armas largas.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre con antecedentes por robo, asociación ilícita y narcotráfico, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas.

Se registran más de 4.619 homicidios en Ecuador en 2025

El pasado 17 de agosto murieron otras siete personas en otro billar de esa misma ciudad. Entonces el objetivo era alias 'Rasta', presunto cabecilla de un grupo criminal.

Entre enero y junio se ha informado de 4.619 homicidios en Ecuador, lo que lo convierte en el semestre más mortífero desde que existen registros en el Ministerio del Interior.