Benjamin Netanyahu dice que la visita de Marco Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

Gaza resucita el término genocidio: España da el paso, la UE calla y el mundo espera la decisión del Tribunal de La Haya

Compartir







El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pocos días después de haber bombardeado Qatar, subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Las Fuerzas de Defensa de Israel asaltan la casa del activista palestino Basel Adra

"Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar", ha dicho en declaraciones a los medios tras al visita.

La visita de Marco Rubio al Muro de las Lamentaciones

Netanyahu ha hecho hincapié en que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y el nombramiento de Rubio "esta alianza nunca ha sido más fuerte". "Lo apreciamos profundamente", ha agregado, antes de darse la mano y abandonar juntos el lugar, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

PUEDE INTERESARTE 41 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza este sábado

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras rezar juntos en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, Netanyahu y Rubio ha recorrido varios túneles subterráneos en la zona. Ambos, acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y las esposas de los tres, han sido guiados por la directora ejecutiva del centro del, Suli Eliav.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Varios muertos y heridos tras el último bombardeo Israel en Gaza

Por otro lado, el Ejército de Israel ha derribado este domingo una torre residencial en la ciudad de Gaza en un nuevo bombardeo contra la principal urbe del enclave, argumentando que el inmueble estaba siendo utilizado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), minutos después de haber dado órdenes de evacuación en al meno tres edificios de la zona y en medio del recrudecimiento de su ofensiva.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Como consecuencia del bombardeo en el barrio de Tal al Haua, se han registrado "varios muertos y heridos", si bien todavía no hay un balance de las autoridades, según ha informado el diario 'Filastín', afín a Hamás. Este medio ha informado de que los cazas israelíes han destruido un edificio ubicado junto a la Escuela del Patriarcado Ortodoxo Griego, así como las torres Al Kauzar y Mahna.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido durante la mañana tres órdenes de evacuación en ciudad de Gaza, que afectaban a las personas que se encontraban en los edificios residenciales marcados en rojo en un mapa "y las tiendas de campaña cercanas a ella".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han condenado "enérgicamente" las políticas de engaño y mentiras practicadas por el Ejército" de Israel "al afirmar que ataca a la resistencia, mientras bombardea sistemáticamente torres residenciales, edificios, escuelas e instituciones civiles con el objetivo de exterminar" a la población y "forzarla al desplazamiento".