El FBI analiza una nota de Tyler Robinson antes de matar a Charlie Kirk y su relación con una joven trans

El FBI está analizando una nota de Tyler Robinson antes del tiroteo a Charlie Kirk y cuánto pudo influir su relación con una joven trans

Lance Twiggs, la joven trans que mantenía una relación con Tyler Robinson, está colaborando con el FBI

Compartir







Las autoridades de Estados Unidos ya han comenzado los preparativos del que se espera que sea un multitudinario funeral por el activista trumpista Charlie Kirk. Tras la detención de Tyler Robinson, su presunto asesino, Donald Trump sigue señalando a la izquierda mientras la policía avanza en la investigación.

Según informa Dori Toribio, Kash Patel, el director del FBI, ha asegurado este lunes que se centran ahora en investigar los motivos del ataque y que el sospechoso no está cooperando con la justicia. No obstante, sí cuentan con la colaboración de familiares y amigos, además de numerosas pruebas. Los agentes están examinando su actividad online y una nota que habría dejado justo antes del tiroteo.

Las autoridades dicen que Robinson tiene ideología de izquierda y que parecía haberse radicalizado en los últimos años, según su entorno. Adelantan que más detalles se conocerán mañana, cuando el sospechoso comparecerá ante el juez para la lectura formal de los cargos por asesinato.

Tyler Robinson sigue sin querer colaborar con las autoridades de Utah

En un país que aún trata de digerir con vigilias y homenajes la muerte de Charlie Kirk, Donald Trump ha pasado de atacar a la izquierda a convertirla en objeto de investigación: "Muchas de las personas que tradicionalmente se considerarían de izquierdas ya están siendo investigadas".

"Lo anunciaremos", decía el presidente, sin dar más detalles y culpando de la violencia política de nuevo a ese espectro ideológico. "Cuando miras a los agitadores, a la escoria que habla mal de nuestro país y quema banderas estadounidenses, esa es la izquierda, no la derecha", subrayó el presidente estadounidense.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre tanto, Tyler Robinson, el asesino del activista conservador, sigue sin querer colaborar con las autoridades de Utah. Según Spencer Cox, el gobernador de Utah, Robinson, de 22 años, que provenía de una familia republicana e incluso simpatizante del movimiento MAGA, pudo haberse radicalizado en Internet. El FBI está investigando todos los movimientos en redes sociales e indaga cuánto pudo influir la relación sentimental que parece que tenía con una joven trans con la que compartía piso, a quien se ha identificado como Lance Twiggs.