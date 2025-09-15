El joven de 22 años, llegó a sugerir en el chat de grupo que compartía con amigos del Instituto, que había sido su doble o que el ideólogo ultraconservador había fingido su muerte

Los efectos del asesinato de Charlie Kirk: más seguridad en torno al presidente Trump y miedo entre los Congresistas

Compartir







Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, bromeó sobre su responsabilidad del disparo mortal en un chat grupal que compartía con una veintena de amigos en la plataforma Discord. El joven de 22 años, llegó a sugerir que había sido su doble o que el ideólogo ultraconservador había fingido su muerte porque quería dejar la política.

Varios mensajes compartidos por un compañero del grupo de chat había facilitado las conversaciones al New York Times ; esta fuente, conocía a Tyler Robinson del instituto y mantenía contacto con él, a través de este grupo de mensajería, aunque aseguró que hacía años que no tenía contacto personal con él.

Según este joven, al día siguiente del asesinato de Kirk, cuando el FBI publicó varias fotos del presunto asesino, un conocido de Tyler comentó en el chat grupal el parecido físico con el sospechoso. “¿Dónde estás?“, le preguntó y este respondió que su “doble” lo estaba “metiendo en problemas”. “¡¡¡Tyler ha matado a Charlie!!!“, escribió otro participante siguiéndole la broma.

PUEDE INTERESARTE Quién es Lance Twiggs, la pareja del acusado del asesinato de Charlie Kirk que está colaborando con el FBI

Otro usuario del chat comentó que el grupo podría entregarlo a la Policía para cobrar la recompensa de 100.000 dólares, que ofrecía el FBI. "Solo si me das una parte", le respondió Tyler Robinson. La conversación fue distendida, marcada por los chistes de unos y otros, sin imaginar que estaban hablando con el supuesto asesino de Charlie Kirk, detenido pocas horas después de esta inofensiva charla de grupo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La fría conversación de Tyler Robinson con sus amigos en un chat: “En realidad soy Charlie Kirk"

"Hagas lo que hagas, no vayas a McDonald's por ahora", le dijo uno aludiendo a la detención de Luigi Mangione, que fue reconocido por un empleado de un restaurante de comida rápida, que lo denunción, tras el asesinato del ejecutivo de una compañía de Seguros sanitarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Robinson respondió con otro chiste: "También mejor me deshago de este póster y de la réplica exacta del rifle que tengo por ahí". Cuando otro usuario sugirió que el asesinato de Kirk impulsaría al presidente Trump a enviar la Guardia Nacional a Utah, el sospechoso respondió: "En un estado republicano? No, claramente el asesino era de California".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Después de un largo intercambio de bromas, el joven universitario escribió: “En realidad soy Charlie Kirk. Quería alejarme de la política, así que fingí mi muerte. Ahora puedo vivir la vida de mis sueños en Kansas”.