La Policía indicó haber enviado una solicitud internacional a Brueckner, de 49 años, para hablar con él sobre el caso de la menor

Las fuerzas del orden londinense, que llevan años investigando el caso, han puntualizado que Brueckner es aún sospechoso

El principal sospechoso de la desaparición en Portugal de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, se ha negado a ser entrevistado por la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) antes de su inminente liberación, informaron este lunes las fuerzas del orden.

La Policía indicó haber enviado una solicitud internacional a Brueckner, de 49 años, para hablar con él sobre el caso de la menor, que tenía 3 años cuando desapareció, pero la solicitud fue rechazada.

Madeleine desapareció de la habitación en la que dormía en un complejo turístico de Praia da Luz, Portugal, en mayo de 2007, poco después de que sus padres, Kate y Gerry McCann, la dejaran durmiendo para ir a cenar con unos amigos a un restaurante cercano.

Las fuerzas del orden londinense, que llevan años investigando el caso, han puntualizado que Brueckner es aún sospechoso.

El alemán, que ha negado cualquier implicación en la desaparición de Madeleine, cumple actualmente una condena de siete años de prisión en Alemania por la violación de una anciana en su domicilio de Praia da Luz en 2005 y podría ser liberado el miércoles.

El inspector jefe detective Mark Cranwell, de la Met, declaró que la policía continuará investigando cualquier línea de investigación viable a falta de una entrevista con Brueckner.

«Durante varios años hemos colaborado estrechamente con nuestros colegas policiales en Alemania y Portugal para investigar la desaparición de Madeleine McCann y ayudar a su familia a comprender lo ocurrido la noche del 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz», añadió.

«Hemos solicitado una entrevista con este sospechoso alemán, pero, por razones legales, solo puede realizarse mediante una carta rogatoria internacional, que ya se ha presentado. Posteriormente fue rechazada por el sospechoso. A falta de una entrevista, continuaremos investigando cualquier línea de investigación viable», puntualizó.

Las autoridades alemanas, portuguesas y británicas han llevado a cabo varias búsquedas desde la desaparición de la niña, cuyo caso fue centro de una gran atención mediática en todo el mundo.