La policía halló huesos de animales y ropa de adultos en la última búsqueda de Madeleine McCann

La última búsqueda de Madeleine McCann en la zona de Praia da Luz y los alrededores ha concluido sin nuevas evidencias

Los agentes centraron la última búsqueda de 'Maddie' en unas ruinas y otros lugares cercanos a Praia da Luz

Las nuevas búsquedas realizadas por las autoridades alemanas en la localidad portuguesa de Praia da Luz y los alrededores para tratar de encontrar algún rastro del cuerpo de Madeleine McCann finalizaron el pasado jueves después de tres días de intensos trabajos en la zona.

Los detectives alemanes pretendían encontrar alguna nueva pista que ayudase a resolver el misterioso crimen de la niña de Leicester 18 años después. Sin embargo, los resultados han vuelto a ser negativos, como en las anteriores operaciones. Según recogen fuentes como 'Daily Mail', la policía portuguesa, que ha colaborado en las búsquedas, considera que ha sido una "pérdida de tiempo" el despliegue de estas últimas fechas al no haberse hallado ningún indicio, algo que preveían algunos oficiales.

Así ha sido la última búsqueda de Madeleine McCann en Portugal: tres días de rastreos

Los rastreos comenzaron el día 3 y terminaron el día 5. Se trabajó especialmente en la zona de Atalaia, entre Praia da Luz y Praia de Porto de Mós, en lugares donde se cree que estuvo Christian Brückner, el hombre que las autoridades alemanas señalan como principal sospechoso del secuestro y el asesinato de 'Maddie', informa el medio luso 'Público'. Se investigaron unas ruinas con una excavadora y se utilizó un georradar con hasta 10 metros de profundidad para revisar pozos y otras áreas.

Además, se registraron las dependencias abandonadas en un matorral cercano a una vivienda donde solía vivir Brückner y donde estacionó su autocaravana hasta un día después de la desaparición de la pequeña inglesa, cuyo rastro se perdió entre las 21:30 y las 22:00 horas en el apartamento 5A del Ocean Club de Praia da Luz.

Pero los agentes alemanes y portugueses solo han encontrado huesos de animales y ropa de adultos ancianos. Ninguna nueva evidencia que ayude en el caso. Por ello, el sentimiento entre los investigadores -también en los británicos, pendientes del operativo- es de decepción.

Christian Brueckner saldría de la cárcel a principios de 2026: ha afirmado que abandonará Alemania

En junio de 2020, las autoridades alemanas señalaron a Christian Brueckner como el hombre responsable del secuestro y asesinato de Madeleine, pero no ha sido acusado por el caso y el tiempo se está agotando. Porque Brückner, que ha negado vehementemente las acusaciones, actualmente cumple una condena de siete años por otro caso de violación, pero debe ser liberado próximamente y ya ha prometido abandonar Alemania.

El hecho de que abandone Alemania significaría que los fiscales tendrían mayores problemas para llevarlo a los tribunales si lo acusan en relación con la desaparición de Madeleine. Su fecha de liberación más temprana posible es el 17 de septiembre, aunque es poco probable que se proceda a la misma, ya que tendrá que pagar 1.500 euros en multas pendientes por una serie de infracciones de tráfico para lograrlo. Su equipo legal dice que está en quiebra, por lo que podría ser libre, probablemente, el 6 de enero de 2026. El pasado mes de octubre fue absuelto de una serie de agresiones sexuales no relacionadas que tuvieron lugar en el Algarve entre 2000 y 2017.

Hace dos años la policía también buscó evidencias del caso de 'Maddie' en una presa de Portugal, pero después de una operación que duró una semana no encontraron nada (resultados negativos como en operaciones llevadas a cabo en años anteriores). Los lugareños de Praia Daluz aseguran que "no está claro" que Brueckner sea el asesino y lamentan que el caso haya durado tanto tiempo sin resolverse. El diario 'Bild' indicó este fin de semana que la desaparición de Madeleine se relacionó con varias hipótesis que siguen abiertas y que no se han podido esclarecer. Además, subrayaron que parece difícil que se resuelva el misterio. Porque, aunque todo apunte a Brueckner, hasta ahora no hay ninguna prueba contra él. Thomas Hertel, un excompañero de piso suyo, ha dicho que "escondió pruebas", pero este extremo tampoco se ha confirmado.