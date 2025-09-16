Jorge Arenas Agencia EFE 16 SEP 2025 - 07:41h.

Algunos medios afirman que Hamás estaría sacando a los rehenes a la superficie para tratar de parar la invasión

La ONU cifra en 680.000 los muertos desde que empezó la guerra de Israel contra los palestinos

Compartir







Israel habría lanzado esta noche su tan temida invasión terrestre sobre Gaza. Sus tanques estarían avanzando hacia la ciudad, apoyados por los bombardeos aéreos, que no han cesado en toda la noche. Gaza lleva días asediada y bajo orden de desalojo. Se calcula que allí permanecen unas 650.000 personas. Una población exhausta, sin medios para evacuar, ni lugar a donde ir.

Las fuerzas israelíes están atacando con dureza la ciudad, con helicópteros, drones y robots cargados de explosivos, mientras sus tropas van ganando terreno en diferentes zonas de las afueras de la urbe, especialmente por el noroeste, según informa la agencia EFE.

PUEDE INTERESARTE La Unión Ciclista Internacional, contra Pedro Sánchez

En el noreste, los tanques israelíes van avanzando y retrocediendo para ir ganando terreno poco a poco, aunque no está claro si han llegado a cruzar los límites de la ciudad. “Se reportan fuertes ataques aéreos israelíes en el noroeste de la ciudad de Gaza mientras se avecina una operación terrestre”, informa el diario israelí Times Of Israel, y el Haaretz afirma que “miles de personas huyen de Gaza mientras las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo extensos ataques”.

Temor por los rehenes

Las familias de los secuestrados israelíes en Gaza expresaron su “profunda preocupación” por los intensos ataques que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, afirmando que “podría ser la última para los rehenes”.

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, muestran su inquietud por “los informes sobre la importante operación militar lanzada esta noche en la ciudad de Gaza”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Tras 710 noches de cautiverio por terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno”, afirman.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Varios familiares se dirigen hacia la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, para protestar contra esta ofensiva.

Hamás señala a Netanyahu

Hamás aseguró que la vida de los rehenes israelíes que aún mantiene en su poder es “plena responsabilidad” del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su ofensiva de contra la ciudad de Gaza.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años”, ha expresado Hamás en un comunicado esta madrugada.

El pronunciamiento del grupo terrorista se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos para tratar de frenar la ofensiva israelí de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí. Algunos medios señalan que Hamás estaría sacando a los rehenes a la superficie, a las tiendas de campaña y las calles, para tratar de frenar la ofensiva terrestre.

En su cuenta de Truth Social, Trump dijo haber “leído unos informes de prensa” -no precisó en qué medio- que decían que los rehenes serían sacados a la superficie de Gaza desde sus escondrijos subterráneos, y señaló que tal idea equivaldría a “una atrocidad humana, una cosa como la que muy poca gente ha visto nunca antes”, escribió.

Lanzó a continuación una advertencia más explícita a Hamás: “No dejen que esto suceda o aquí puede pasara de todo”.

Hamás mantiene en su poder a medio centenar de rehenes desde hace casi dos años, escondidos bajo tierra, y se teme que la mitad de ellos estén ya muertos desde hace meses.

Ocupación de Gaza

Desde que Israel anunciara sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, con decenas de muertos cada día, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

El domingo, el Ejército israelí derribó al menos cinco torres de gran altura de la urbe y este martes ha hecho lo mismo con una sexta.

Las fuerzas armadas han destruido decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

La semana pasada, el Ejército israelí declaró toda la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa” e instó a sus residentes a desplazarse hacia la nueva “zona humanitaria” cerca de Jan Yunis, a pesar de que ya se encuentra saturada de desplazados.

Se calcula que en la ciudad quedan al menos 650.000 personas -según las últimas cifras del Ejército israelí- del alrededor de un millón que vivían en la urbe a mediados de agosto, cuando Israel anunció su intención de invadir la capital.

Mientras las autoridades gazatíes cifran en casi 65.000 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva, la ONU alerta de que la cifra de muertos podría ascender a 680.000, diez veces más de lo calculado por Hamás.