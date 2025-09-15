Hamás ha afirmado que Netanyahu es "el responsable del destino de los rehenes" que aún permanecen secuestrados en Gaza

Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel y el Gobierno habla de "calumnias"

Compartir







El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha hecho hincapié este lunes en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el "responsable último del destino que aguarda a los rehenes" que siguen secuestrados por el grupo armado palestino en la Franja de Gaza.

"Es el responsable por completo del futuro de los soldados que siguen secuestrados en Gaza. Sus políticas criminales no lograrán lo que no ha conseguido de momento mediante el bombardeo y la guerra", ha aseverado Hamás en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.

Así, ha indicado que "el enemigo sigue apoyándose en las masacres y la hambruna para subyugar al pueblo", algo que "solo lleva al fracaso". "Nuestro pueblo y su resistencia valiente siguen sirviendo para defender la tierra y los derechos de los palestinos por todos los medios", ha apuntado.

El comunicado de Hamás

"La ocupación sionista y su agresión contra Gaza mediante el bombardeo sistemático de zonas residenciales, la destrucción de torres y el desplazamiento de los civiles es un crimen y supone una limpieza étnica", ha subrayado Hamás, que recuerda que la población del enclave está sufriendo un "genocidio en toda regla".

PUEDE INTERESARTE Los líderes de Hamás a los que Netanyahu quería eliminar con su ataque en Doha

Asimismo, ha manifestado que la prolongación de la ofensiva israelí muestra la "incapacidad de la comunidad internacional y su falta de disposición para detener estos crímenes y llevar a los responsables ante la Justicia".